Пермский суд обязал экс-контрактника выплатить сотни тысяч Минобороны РФ

Пермский гарнизонный военный суд обязал бывшего контрактника выплатить более 300 тысяч рублей. Иск к экс-военнослужащему подал командир войсковой части, где мужчина проходил службу до расторжения контракта.
В суде установлено, что мужчина поступил на обучение в Военную академию материально-технического обеспечения Министерства обороны РФ, после чего заключил контракт на пять лет и был направлен в войсковую часть. За невыполнение условий контракта он был досрочно уволен с военной службы и исключен из личного состава войсковой части. «Командир части обратился в суд, чтобы взыскать с контрактника бюджетные деньги, которые были потрачены на его военную подготовку», — говорится в решении суда.
Судья Пермского гарнизонного военного суда Дмитрий Малмыгин удовлетворил иск командира части полностью. Бывший военнослужащий будет обязан выплатить Минобороны РФ 386 тысяч рублей. Также мужчина должен оплатить госпошлину в размере семи тысяч рублей.
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