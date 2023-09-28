Пермский суд обязал экс-контрактника выплатить сотни тысяч Минобороны РФ

29 сентября 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

В пермском суде рассмотрели иск к бывшему военнослужащему Фото: Илья Московец © URA.RU Пермский гарнизонный военный суд обязал бывшего контрактника выплатить более 300 тысяч рублей. Иск к экс-военнослужащему подал командир войсковой части, где мужчина проходил службу до расторжения контракта. В суде установлено, что мужчина поступил на обучение в Военную академию материально-технического обеспечения Министерства обороны РФ, после чего заключил контракт на пять лет и был направлен в войсковую часть. За невыполнение условий контракта он был досрочно уволен с военной службы и исключен из личного состава войсковой части. «Командир части обратился в суд, чтобы взыскать с контрактника бюджетные деньги, которые были потрачены на его военную подготовку», — говорится в решении суда. Судья Пермского гарнизонного военного суда Дмитрий Малмыгин удовлетворил иск командира части полностью. Бывший военнослужащий будет обязан выплатить Минобороны РФ 386 тысяч рублей. Также мужчина должен оплатить госпошлину в размере семи тысяч рублей.

Пермский гарнизонный военный суд обязал бывшего контрактника выплатить более 300 тысяч рублей. Иск к экс-военнослужащему подал командир войсковой части, где мужчина проходил службу до расторжения контракта. В суде установлено, что мужчина поступил на обучение в Военную академию материально-технического обеспечения Министерства обороны РФ, после чего заключил контракт на пять лет и был направлен в войсковую часть. За невыполнение условий контракта он был досрочно уволен с военной службы и исключен из личного состава войсковой части. «Командир части обратился в суд, чтобы взыскать с контрактника бюджетные деньги, которые были потрачены на его военную подготовку», — говорится в решении суда. Судья Пермского гарнизонного военного суда Дмитрий Малмыгин удовлетворил иск командира части полностью. Бывший военнослужащий будет обязан выплатить Минобороны РФ 386 тысяч рублей. Также мужчина должен оплатить госпошлину в размере семи тысяч рублей.