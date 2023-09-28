28 сентября 2023

Пермский суд обязал экс-контрактника выплатить сотни тысяч Минобороны РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор военному комиссару Андрею Житникову. Магнитогорск, фемида, суд
В пермском суде рассмотрели иск к бывшему военнослужащему Фото:

Пермский гарнизонный военный суд обязал бывшего контрактника выплатить более 300 тысяч рублей. Иск к экс-военнослужащему подал командир войсковой части, где мужчина проходил службу до расторжения контракта.

В суде установлено, что мужчина поступил на обучение в Военную академию материально-технического обеспечения Министерства обороны РФ, после чего заключил контракт на пять лет и был направлен в войсковую часть. За невыполнение условий контракта он был досрочно уволен с военной службы и исключен из личного состава войсковой части. «Командир части обратился в суд, чтобы взыскать с контрактника бюджетные деньги, которые были потрачены на его военную подготовку», — говорится в решении суда.

Судья Пермского гарнизонного военного суда Дмитрий Малмыгин удовлетворил иск командира части полностью. Бывший военнослужащий будет обязан выплатить Минобороны РФ 386 тысяч рублей. Также мужчина должен оплатить госпошлину в размере семи тысяч рублей.

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Пермский гарнизонный военный суд обязал бывшего контрактника выплатить более 300 тысяч рублей. Иск к экс-военнослужащему подал командир войсковой части, где мужчина проходил службу до расторжения контракта. В суде установлено, что мужчина поступил на обучение в Военную академию материально-технического обеспечения Министерства обороны РФ, после чего заключил контракт на пять лет и был направлен в войсковую часть. За невыполнение условий контракта он был досрочно уволен с военной службы и исключен из личного состава войсковой части. «Командир части обратился в суд, чтобы взыскать с контрактника бюджетные деньги, которые были потрачены на его военную подготовку», — говорится в решении суда. Судья Пермского гарнизонного военного суда Дмитрий Малмыгин удовлетворил иск командира части полностью. Бывший военнослужащий будет обязан выплатить Минобороны РФ 386 тысяч рублей. Также мужчина должен оплатить госпошлину в размере семи тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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