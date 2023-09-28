Дерево в кабинете Лысанова появилось три года назад Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава Кунгура (Пермский край) Вадим Лысанов похвастался лимонами, которые вырастил у себя в кабинете. На фотографии видно, что дерево стоит в горшке на подоконнике городской администрации.

«Этот комнатный лимон появился в моем кабинете около трех лет назад. Небольшое деревце за это время прилично выросло и стало давать плоды», — рассказал Лысанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На дереве выросло шесть небольших плодов. Также глава Кунгура отметил, что в этом году был хороший урожай в его огороде.