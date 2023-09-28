28 сентября 2023

Глава пермского города вырастил в своем кабинете лимоны. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Лимонарий. Агаповский район, Челябинская область, цитрусовые, лимоны, фрукт
Дерево в кабинете Лысанова появилось три года назад Фото:

Глава Кунгура (Пермский край) Вадим Лысанов похвастался лимонами, которые вырастил у себя в кабинете. На фотографии видно, что дерево стоит в горшке на подоконнике городской администрации.

«Этот комнатный лимон появился в моем кабинете около трех лет назад. Небольшое деревце за это время прилично выросло и стало давать плоды», — рассказал Лысанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На дереве выросло шесть небольших плодов. Также глава Кунгура отметил, что в этом году был хороший урожай в его огороде.

На дереве выросло шесть лимонов
На дереве выросло шесть лимонов

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Глава Кунгура (Пермский край) Вадим Лысанов похвастался лимонами, которые вырастил у себя в кабинете. На фотографии видно, что дерево стоит в горшке на подоконнике городской администрации. «Этот комнатный лимон появился в моем кабинете около трех лет назад. Небольшое деревце за это время прилично выросло и стало давать плоды», — рассказал Лысанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На дереве выросло шесть небольших плодов. Также глава Кунгура отметил, что в этом году был хороший урожай в его огороде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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