В адвокатской палате Челябинска начались проверки

По версии источника, проверку назначили из-за жалоб на распределение дел Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В адвокатской палате Центрального района Челябинска проводят проверку из-за жалоб защитников. Причиной стали сомнения в правильности работы алгоритмов электронной системы распределения дел, сообщил URA.RU источник из палаты региона.

«Решение о проверке подписал президент адвокатской палаты области Иван Казаков 15 сентября. Причиной стало недовольство государственных адвокатов из-за распределения дел электронной системой», — заявил URA.RU источник.

Согласно документу, с решением адвокатской палаты Челябинской области (АПЧО) (имеется в распоряжении URA.RU), заочным голосованием 15 сентября решено провести проверку. Причиной указаны «многочисленные просьбы адвокатов Центральной палаты».

В штате комиссии пять юристов. Там же указано, что комиссии для проведения проверки должны предоставить базу электронной системы палаты региона. Информация касается назначения адвокатов как государственных защитников обвиняемых.

Президент АПЧО Иван Казаков заявил URA.RU, что общаться он готов при личной встрече. При этом обсуждать внутренние дела палаты он не намерен. Наличие проверки Казаков не подтвердил, задав корреспонденту вопрос о том, как в распоряжение агентства попал документ корпорации.

«В любом случае, все, что у нас публикуется внутри, документы там — это внутренние дела нашей корпорации. Вы информацию какую-либо от меня вряд ли получите», — сообщил URA.RU Казаков.

Вице-президент АПЧО Александр Классен заявил URA.RU, что о проверке слышит впервые. По его словам, с информационной системой палаты проблем нет, она работает «отлично». URA.RU направило официальный запрос в адвокатскую палату Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.