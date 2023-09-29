Роскосмос показал пожары в Свердловской области, снятые со спутника. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Горящий лес возле горы Волчиха. Свердловская область , лэп, лесной пожар, пожар в лесу, дым от пожара, пожар на волчихе
В Роскосмосе представили спутниковую карту самых крупных возгораний в регионе Фото:

В сентябре на Среднем Урале была аномально жаркая и засушливая погода для осени, из-за этого возникли природные пожары на северо-востоке Свердловской области. В Роскосмосе представили спутниковую карту самых крупных возгораний в регионе.

«По данным космической съемки, отмечаются очаги горения в Гаринском, Алапаевском, Таборинском и Туринском районах Свердловской области», — сообщили в telegram-канале госкорпорации.

Ранее URA.RU писало, что Евгений Куйвашев ввел в лесах Свердловской области режим ЧС из-за пожаров. Перед этим особый противопожарный режим отменили 15 сентября, потому что ситуация в регионе стабилизировалась.

Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В сентябре на Среднем Урале была аномально жаркая и засушливая погода для осени, из-за этого возникли природные пожары на северо-востоке Свердловской области. В Роскосмосе представили спутниковую карту самых крупных возгораний в регионе. «По данным космической съемки, отмечаются очаги горения в Гаринском, Алапаевском, Таборинском и Туринском районах Свердловской области», — сообщили в telegram-канале госкорпорации. Ранее URA.RU писало, что Евгений Куйвашев ввел в лесах Свердловской области режим ЧС из-за пожаров. Перед этим особый противопожарный режим отменили 15 сентября, потому что ситуация в регионе стабилизировалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...