В Роскосмосе представили спутниковую карту самых крупных возгораний в регионе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В сентябре на Среднем Урале была аномально жаркая и засушливая погода для осени, из-за этого возникли природные пожары на северо-востоке Свердловской области. В Роскосмосе представили спутниковую карту самых крупных возгораний в регионе.

«По данным космической съемки, отмечаются очаги горения в Гаринском, Алапаевском, Таборинском и Туринском районах Свердловской области», — сообщили в telegram-канале госкорпорации.

Ранее URA.RU писало, что Евгений Куйвашев ввел в лесах Свердловской области режим ЧС из-за пожаров. Перед этим особый противопожарный режим отменили 15 сентября, потому что ситуация в регионе стабилизировалась.