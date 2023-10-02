Ложно обвинившая полицейских в изнасиловании челябинка получила условный срок

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, уголовное дело, следствие, обвинение, уголовный кодекс, суд, расследование, преступление
За ложный донос челябинка сама попала на скамью подсудимых Фото:

Челябинка, которая ложно обвинила полицейских в изнасиловании, пытаясь таким образом отомстить им за задержание, отделалась условным сроком. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Курчатовского райсуда.

«Женщина признана виновной по ч.2 ст. 306 УК РФ („Заведомо ложный донос“). Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь месяцев. На основании статьи 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком полгода», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что также ее обязали в период испытательного срока не менять место жительства. Чтобы сменить резидентность, она будет вынуждена предупредить специализированный госорган исполнения наказания и периодически являться для подтверждения регистрации.

Инцидент произошел еще в феврале. В отдел полиции была доставлена пьяная женщина. В отношении нее был составлен протокол по факту распития спиртного в запрещенном месте. Пытаясь отомстить полицейским, женщина ложно заявила, что они ее изнасиловали. Следственным комитетом была проведена проверка. В действиях сотрудников не нашли состава преступления. А на женщину к уже имеющемуся административному правонарушению возбудили еще и уголовное.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что все действия сотрудников во время несения службы записываются на камеры видеонаблюдения, в патрульном автомобиле их, как минимум, три. А все сотрудники имеют персональный видеорегистратор, который фиксирует все их действия. Отделы полиции также снабжены камерами видеофиксации. Они работают круглосуточно. Все видеозаписи сохраняются, и в случае подобных заявлений со стороны задержанных есть реальная возможность поднять архив и понять, как обстояло дело.

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Челябинка, которая ложно обвинила полицейских в изнасиловании, пытаясь таким образом отомстить им за задержание, отделалась условным сроком. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Курчатовского райсуда. «Женщина признана виновной по ч.2 ст. 306 УК РФ („Заведомо ложный донос“). Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь месяцев. На основании статьи 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком полгода», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что также ее обязали в период испытательного срока не менять место жительства. Чтобы сменить резидентность, она будет вынуждена предупредить специализированный госорган исполнения наказания и периодически являться для подтверждения регистрации. Инцидент произошел еще в феврале. В отдел полиции была доставлена пьяная женщина. В отношении нее был составлен протокол по факту распития спиртного в запрещенном месте. Пытаясь отомстить полицейским, женщина ложно заявила, что они ее изнасиловали. Следственным комитетом была проведена проверка. В действиях сотрудников не нашли состава преступления. А на женщину к уже имеющемуся административному правонарушению возбудили еще и уголовное. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что все действия сотрудников во время несения службы записываются на камеры видеонаблюдения, в патрульном автомобиле их, как минимум, три. А все сотрудники имеют персональный видеорегистратор, который фиксирует все их действия. Отделы полиции также снабжены камерами видеофиксации. Они работают круглосуточно. Все видеозаписи сохраняются, и в случае подобных заявлений со стороны задержанных есть реальная возможность поднять архив и понять, как обстояло дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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