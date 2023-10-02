Банкротство фирмы пострадавшего от аферистов депутата в Магнитогорске прекращено

Суд прекратил банкротство фирмы депутата Александра Маркова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Банкротство фирмы «Метам» Магнитогорске (Челябинская область) пострадавшего от аферистов депутата Александра Маркова 2 октября прекращено. Как сообщили в пресс-службе арбитражного суда региона, должник и кредиторы решили примириться.

«В судебном заседании 02 октября судом утверждено мировое соглашение, заключенное ООО „Метам“ (должником) и кредиторами. Производство по делу о банкротстве прекращено», сообщили в суде.

О прекращении спора стало известно в августе. Инициатором банкротства в январе 2022 года стала налоговая инспекция. Затем список кредиторов пополнился тремя компаниями и банком ВТБ. На сайте суда сообщалось о совокупном долге 33,2 млн рублей. В компании, принадлежащей Маркову, было введено наблюдение.

Марков попался на взятке в 8,6 млн рублей, которую он в марте 2021 года дал 47-летнему мужчине перед зданием УФНС по Челябинской области. Получатель средств инсценировал свое задержание, после чего скрылся. В апреле 2022 года дело о мошенничестве начал рассматривать Центральный районный суд Челябинска. Марков также проходит в качестве взяткодателя в процессе, фигурантом которого является бывший вице-мэр Магнитогорска Валерий Измалков.