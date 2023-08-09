09 августа 2023

В Магнитогорске отказались банкротить фирму пострадавшего от аферистов депутата

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу бизнесмена Сергея Прокопьева. Курган, арбитражный суд, судебное заседание, судья, судебный процесс
В суде кредиторы и должник заключили мировое соглашение Фото:

Кредиторы не стали банкротить компанию «Метам» в Магнитогорске (Челябинская область), которой владеет пострадавший от аферистов депутат Александр Марков. Как сообщили в пресс-службе арбитражного суда региона, стороны заключили мировое соглашение.

«Состоялось судебное заседание по результатам процедуры наблюдения. Собранием кредиторов ООО „Метам“ принято решение о заключении мирового соглашения», — отметили в суде.

Процедуру банкротства инициировала межрайонная налоговая инспекция ФНС РФ в январе 2022 года. Сумма финансовых претензий составила 118,4 млн рублей. В мае того же года часть суммы, 101 млн, выделили в отдельное производство. В декабре уточненный размер требований налоговиков составил 23,2 млн. Кредиторами стали еще три компании и банк ВТБ. Совокупный долг составил 33,2 млн рублей, следует из данных сайта суда. На предприятии была введена процедура наблюдения.

Наличие задолженности перед ФНС было установлено в ходе выездной проверки инспекторов. Чтобы итоги ревизии имели благоприятные для «Метама» выводы, Марков в марте 2021 года дал через знакомых 47-летнему мужчине взятку в размере 8,6 млн рублей для передачи налоговой инспекции. Мошенник, получив перед зданием УФНС по Челябинской области деньги, инсценировал свое задержание и скрылся. Средства были похищены, а налоговики продолжили спор в суде.

Мошенника удалось найти. В апреле 2022 года уголовное дело начал рассматривать Центральный районный суд Челябинска. Марков, согласно данным СБИС, является не только собственником, но и руководит «Метамом». По информации URA.RU, депутат Магнитогорского горсобрания также проходит как взяткодатель в деле бывшего вице-мэра Магнитогорске Валерия Измалкова.

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Кредиторы не стали банкротить компанию «Метам» в Магнитогорске (Челябинская область), которой владеет пострадавший от аферистов депутат Александр Марков. Как сообщили в пресс-службе арбитражного суда региона, стороны заключили мировое соглашение. «Состоялось судебное заседание по результатам процедуры наблюдения. Собранием кредиторов ООО „Метам“ принято решение о заключении мирового соглашения», — отметили в суде. Процедуру банкротства инициировала межрайонная налоговая инспекция ФНС РФ в январе 2022 года. Сумма финансовых претензий составила 118,4 млн рублей. В мае того же года часть суммы, 101 млн, выделили в отдельное производство. В декабре уточненный размер требований налоговиков составил 23,2 млн. Кредиторами стали еще три компании и банк ВТБ. Совокупный долг составил 33,2 млн рублей, следует из данных сайта суда. На предприятии была введена процедура наблюдения. Наличие задолженности перед ФНС было установлено в ходе выездной проверки инспекторов. Чтобы итоги ревизии имели благоприятные для «Метама» выводы, Марков в марте 2021 года дал через знакомых 47-летнему мужчине взятку в размере 8,6 млн рублей для передачи налоговой инспекции. Мошенник, получив перед зданием УФНС по Челябинской области деньги, инсценировал свое задержание и скрылся. Средства были похищены, а налоговики продолжили спор в суде. Мошенника удалось найти. В апреле 2022 года уголовное дело начал рассматривать Центральный районный суд Челябинска. Марков, согласно данным СБИС, является не только собственником, но и руководит «Метамом». По информации URA.RU, депутат Магнитогорского горсобрания также проходит как взяткодатель в деле бывшего вице-мэра Магнитогорске Валерия Измалкова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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