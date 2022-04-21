Магнитогорский депутат отдал 8,6 млн аферисту на взятку налоговой

Теперь мошенника ждет суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Центральный районный суд Челябинска передано уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, обвиняемого в мошенничестве. Он похитил 8,6 млн рублей у жителя Магнитогорска под видом дачи взятки сотрудникам налоговой службы региона, сообщили в пресс-службе прокуратуры области. По данным URA.RU, потерпевший — депутат городского собрания Магнитогорска.

«Следствием установлено, что по итогам выездной налоговой проверки налоговым органом был выявлен факт уклонения магнитогорской компании ООО „Метам“ от уплаты налогов и сборов на общую сумму свыше 118 млн рублей. С целью решения вопроса о принятии положительного решения по итогам проверки, руководитель указанной организации передал обвиняемому через знакомых 8,6 млн рублей, предназначавшиеся для якобы передачи взятки сотрудникам УФНС», — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

В марте 2021 года обвиняемый, получив у здания УФНС России по Челябинской области от знакомых потерпевшего деньги, инсценировал перед ними свое задержание сотрудниками правоохранительных органов и скрылся с похищенным с места преступления. Взятку он передавать не собирался и не имел такой возможности.

По данным СБИС, ООО «Метам» принадлежит депутату Магнитогорского горсобрания Александру Маркову, он же является руководителем компании. По данным URA.RU, этот же человек проходит взяткодателем (от уголовной ответственности он освобожден в связи с дачей изобличающих Измалкова показаний) по уголовному делу бывшего вице-мэра Магнитогорска Валерия Измалкова. Деньги и в случае с мошенником из Челябинска, и в случае с Измалковым он передавал через одно лицо — знакомую Наталью Тютрину.

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