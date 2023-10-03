Пермские власти направят 1 млрд рублей на строительство платформ наземного метро

Власти Пермского края планируют направить более миллиарда рублей на строительство пяти платформ наземного метро. Соответствующие работы будут проводиться по соглашению с ОАО «РЖД».
«Платформы появятся на остановках „Улица Попова“, „Станция Пермь Первая“, „Левшино“, „Молодежная“, „Железнодорожная“. В 2024 году краевые власти выделят на их строительство 405,4 млн рублей, в 2026 году — 675 млн рублей Объем расходов определен исходя из предварительной сметной стоимости строительства», — сообщил «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на пояснительную записку к проекту закона о краевом бюджете на 2024—2026 годы.
В 2022 году по проекту «Пермское наземное метро» планировали начать строительство высокотехнологичных пассажирских платформ от остановок «Пермь Первая» и «Улица Попова». Уточнялось, что платформы будут иметь длину в 140 метров и ширину в шесть метров, на них также разместят павильоны и лифты. Расходы на проект должны поровну разделить между ОАО «РЖД» и бюджетом Пермского края. Весной 2022 года по центральному кольцу наземного метро запустили движение электропоездов «Ласточка».
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