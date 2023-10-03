Пермские власти направят 1 млрд рублей на строительство платформ наземного метро

04 октября 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

Платформы наземного метро появятся на пяти пермских остановках Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти Пермского края планируют направить более миллиарда рублей на строительство пяти платформ наземного метро. Соответствующие работы будут проводиться по соглашению с ОАО «РЖД». «Платформы появятся на остановках „Улица Попова“, „Станция Пермь Первая“, „Левшино“, „Молодежная“, „Железнодорожная“. В 2024 году краевые власти выделят на их строительство 405,4 млн рублей, в 2026 году — 675 млн рублей Объем расходов определен исходя из предварительной сметной стоимости строительства», — сообщил «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на пояснительную записку к проекту закона о краевом бюджете на 2024—2026 годы. В 2022 году по проекту «Пермское наземное метро» планировали начать строительство высокотехнологичных пассажирских платформ от остановок «Пермь Первая» и «Улица Попова». Уточнялось, что платформы будут иметь длину в 140 метров и ширину в шесть метров, на них также разместят павильоны и лифты. Расходы на проект должны поровну разделить между ОАО «РЖД» и бюджетом Пермского края. Весной 2022 года по центральному кольцу наземного метро запустили движение электропоездов «Ласточка».

Власти Пермского края планируют направить более миллиарда рублей на строительство пяти платформ наземного метро. Соответствующие работы будут проводиться по соглашению с ОАО «РЖД». «Платформы появятся на остановках „Улица Попова“, „Станция Пермь Первая“, „Левшино“, „Молодежная“, „Железнодорожная“. В 2024 году краевые власти выделят на их строительство 405,4 млн рублей, в 2026 году — 675 млн рублей Объем расходов определен исходя из предварительной сметной стоимости строительства», — сообщил «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на пояснительную записку к проекту закона о краевом бюджете на 2024—2026 годы. В 2022 году по проекту «Пермское наземное метро» планировали начать строительство высокотехнологичных пассажирских платформ от остановок «Пермь Первая» и «Улица Попова». Уточнялось, что платформы будут иметь длину в 140 метров и ширину в шесть метров, на них также разместят павильоны и лифты. Расходы на проект должны поровну разделить между ОАО «РЖД» и бюджетом Пермского края. Весной 2022 года по центральному кольцу наземного метро запустили движение электропоездов «Ласточка».