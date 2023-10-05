Главврач пермской больницы прокомментировал увольнение сотрудников аптеки

Главврач ГКБ имени Граля Сергей Клепцин: закрытие аптеки не планируется

06 октября 2023 в 13:59 Размер текста - 17 +

Сергей Клепцин пояснил, что аптека больницы продолжит свою работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Аптека городской клинической больницы имени Граля продолжит свою работу. Об этом заявил главный врач больницы Сергей Клепцин, комментируя информацию о возможном закрытии аптеки после увольнения сотрудников. «Подразделение аптеки ликвидировано не будет. Новые сотрудники аптеки приступят к работе сразу же, как закончатся трудовые договоры сотрудников, подавших личные заявления об уходе», — приводит 59.RU слова Клепцина. Ранее несколько сотрудников медицинского учреждения сообщили, что вынуждены уволиться, поскольку не могут найти компромисс с руководством ГКБ. Речь, по словам медработников, шла о кадровом дефиците и увеличении рабочей нагрузки, а также постоянном недоверии и придирках со стороны начальства. Еще одним поводом для увольнения послужила проверка территориального фонда ОМС. По ее итогам должен быть издан приказ, по которому заведующую аптекой назначат ответственной за сдачу отчетов в денежном выражении, с чем фармацевт не согласилась.

Аптека городской клинической больницы имени Граля продолжит свою работу. Об этом заявил главный врач больницы Сергей Клепцин, комментируя информацию о возможном закрытии аптеки после увольнения сотрудников. «Подразделение аптеки ликвидировано не будет. Новые сотрудники аптеки приступят к работе сразу же, как закончатся трудовые договоры сотрудников, подавших личные заявления об уходе», — приводит 59.RU слова Клепцина. Ранее несколько сотрудников медицинского учреждения сообщили, что вынуждены уволиться, поскольку не могут найти компромисс с руководством ГКБ. Речь, по словам медработников, шла о кадровом дефиците и увеличении рабочей нагрузки, а также постоянном недоверии и придирках со стороны начальства. Еще одним поводом для увольнения послужила проверка территориального фонда ОМС. По ее итогам должен быть издан приказ, по которому заведующую аптекой назначат ответственной за сдачу отчетов в денежном выражении, с чем фармацевт не согласилась.