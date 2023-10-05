05 октября 2023

Главврач пермской больницы прокомментировал увольнение сотрудников аптеки

Главврач ГКБ имени Граля Сергей Клепцин: закрытие аптеки не планируется
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат челябинской городской Александр Галкин проверяет наличие медицинских масок в аптеках. Челябинск, минздрав, аптека, фармацевт, медикаменты, здоровье, медицина
Сергей Клепцин пояснил, что аптека больницы продолжит свою работу Фото:

Аптека городской клинической больницы имени Граля продолжит свою работу. Об этом заявил главный врач больницы Сергей Клепцин, комментируя информацию о возможном закрытии аптеки после увольнения сотрудников.

«Подразделение аптеки ликвидировано не будет. Новые сотрудники аптеки приступят к работе сразу же, как закончатся трудовые договоры сотрудников, подавших личные заявления об уходе», — приводит 59.RU слова Клепцина. Ранее несколько сотрудников медицинского учреждения сообщили, что вынуждены уволиться, поскольку не могут найти компромисс с руководством ГКБ.

Речь, по словам медработников, шла о кадровом дефиците и увеличении рабочей нагрузки, а также постоянном недоверии и придирках со стороны начальства. Еще одним поводом для увольнения послужила проверка территориального фонда ОМС. По ее итогам должен быть издан приказ, по которому заведующую аптекой назначат ответственной за сдачу отчетов в денежном выражении, с чем фармацевт не согласилась.

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Аптека городской клинической больницы имени Граля продолжит свою работу. Об этом заявил главный врач больницы Сергей Клепцин, комментируя информацию о возможном закрытии аптеки после увольнения сотрудников. «Подразделение аптеки ликвидировано не будет. Новые сотрудники аптеки приступят к работе сразу же, как закончатся трудовые договоры сотрудников, подавших личные заявления об уходе», — приводит 59.RU слова Клепцина. Ранее несколько сотрудников медицинского учреждения сообщили, что вынуждены уволиться, поскольку не могут найти компромисс с руководством ГКБ. Речь, по словам медработников, шла о кадровом дефиците и увеличении рабочей нагрузки, а также постоянном недоверии и придирках со стороны начальства. Еще одним поводом для увольнения послужила проверка территориального фонда ОМС. По ее итогам должен быть издан приказ, по которому заведующую аптекой назначат ответственной за сдачу отчетов в денежном выражении, с чем фармацевт не согласилась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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