Бастрыкин проконтролирует ход проверки по делу о смерти свердловского пенсионера

08 октября 2023 в 19:23 Размер текста - 17 +

Дело взято на контроль Александром Бастрыкиным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту смерти пенсионера в Первоуральске, который скончался после посещения больницы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В СУ СК России по Свердловской области по факту смерти пенсионера организована процессуальная проверка. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову поручено предоставить доклад о результатах проверочных мероприятий», — рассказали в официальном telegram-канале СК России. По данным ведомства, в городе Первоуральск в Свердловской области в местную больницу был доставлен 84-летний мужчина. «Необходимая помощь пенсионеру не была оказана, и его отпустили. Мужчина скончался вблизи медицинского учреждения через короткий промежуток времени, его тело находилось на улице в течение нескольких дней», — рассказали в СК России.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту смерти пенсионера в Первоуральске, который скончался после посещения больницы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В СУ СК России по Свердловской области по факту смерти пенсионера организована процессуальная проверка. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову поручено предоставить доклад о результатах проверочных мероприятий», — рассказали в официальном telegram-канале СК России. По данным ведомства, в городе Первоуральск в Свердловской области в местную больницу был доставлен 84-летний мужчина. «Необходимая помощь пенсионеру не была оказана, и его отпустили. Мужчина скончался вблизи медицинского учреждения через короткий промежуток времени, его тело находилось на улице в течение нескольких дней», — рассказали в СК России.