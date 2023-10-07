07 октября 2023

Бастрыкин проконтролирует ход проверки по делу о смерти свердловского пенсионера

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Дело взято на контроль Александром Бастрыкиным Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту смерти пенсионера в Первоуральске, который скончался после посещения больницы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В СУ СК России по Свердловской области по факту смерти пенсионера организована процессуальная проверка. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову поручено предоставить доклад о результатах проверочных мероприятий», — рассказали в официальном telegram-канале СК России.

По данным ведомства, в городе Первоуральск в Свердловской области в местную больницу был доставлен 84-летний мужчина. «Необходимая помощь пенсионеру не была оказана, и его отпустили. Мужчина скончался вблизи медицинского учреждения через короткий промежуток времени, его тело находилось на улице в течение нескольких дней», — рассказали в СК России.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту смерти пенсионера в Первоуральске, который скончался после посещения больницы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В СУ СК России по Свердловской области по факту смерти пенсионера организована процессуальная проверка. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову поручено предоставить доклад о результатах проверочных мероприятий», — рассказали в официальном telegram-канале СК России. По данным ведомства, в городе Первоуральск в Свердловской области в местную больницу был доставлен 84-летний мужчина. «Необходимая помощь пенсионеру не была оказана, и его отпустили. Мужчина скончался вблизи медицинского учреждения через короткий промежуток времени, его тело находилось на улице в течение нескольких дней», — рассказали в СК России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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