08 октября 2023

Суд избрал меру пресечения пермяку, который устроил стрельбу в баре

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина открыл стрельбу в баре и ранил человека Фото:

Суд отправил в СИЗО пермяка, который открыл стрельбу в местном баре 3 октября. Об этом говорится на сайте Соликамского городского суда.

«Мера пресечения была избрана фигуранту 6 октября. Суд заключил пермяка под стражу», — говорится на сайте инстанции.

Ранее URA.RU сообщало, что мужчина перед тем, как открыть стрельбу в баре прокричал «Слава Украине». Он ранил из ружья другого посетителя бара, которого в тяжелом состоянии доставили в Пермь бортом санавиации.

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Суд отправил в СИЗО пермяка, который открыл стрельбу в местном баре 3 октября. Об этом говорится на сайте Соликамского городского суда. «Мера пресечения была избрана фигуранту 6 октября. Суд заключил пермяка под стражу», — говорится на сайте инстанции. Ранее URA.RU сообщало, что мужчина перед тем, как открыть стрельбу в баре прокричал «Слава Украине». Он ранил из ружья другого посетителя бара, которого в тяжелом состоянии доставили в Пермь бортом санавиации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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