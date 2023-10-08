Суд избрал меру пресечения пермяку, который устроил стрельбу в баре

Мужчина открыл стрельбу в баре и ранил человека Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Суд отправил в СИЗО пермяка, который открыл стрельбу в местном баре 3 октября. Об этом говорится на сайте Соликамского городского суда.

«Мера пресечения была избрана фигуранту 6 октября. Суд заключил пермяка под стражу», — говорится на сайте инстанции.

Ранее URA.RU сообщало, что мужчина перед тем, как открыть стрельбу в баре прокричал «Слава Украине». Он ранил из ружья другого посетителя бара, которого в тяжелом состоянии доставили в Пермь бортом санавиации.