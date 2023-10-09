В челябинском районе пострадало 55,8% яровых культур

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Уборка пшеницы на границе ДНР и Ростовской области. Ростов, поле, комбайн, пшеница, страда, зерно, сельское хозяйство, уборка хлеба
Из 95 тысяч гектаров яровых культур пострадало больше половины зерна Фото:

В Карталинском районе Челябинской области непригодными оказались 55,8% яровых культур. Фермеры не могут рассчитаться с кредитами и стоят на грани закрытия. Этот вопрос понимался 9 октября на аппаратном совещании администрации района.

«Пострадали 53 тысячи гектаров яровых культур из 95 тысяч. На данный момент скошено 62% зерновых культур. Урожайность составила 15 центнеров с гектара» — сообщило издание «Карталинские новости».

Как заявил на аппаратном совещании начальник отдела сельского хозяйства Петр Постолов, зерно проросло, производители его не берут, цены падают. Многие фермеры собираются закрывать свои хозяйства. Остро стоит вопрос и с просрочкой фермерами кредитов.

«Положение тяжелое по всей области. Крестьянам кредиты отдавать нечем. По контрактам, если не рассчитаются, то проценты увеличиваются с пяти до 18. Обращения кредиторам с просьбой не повышать процентную ставку отправлены», — рассказал газете глава района Анатолий Вдовин.

Пшеница в Аргаяшском районе стала непригодной еще до сбора урожая. Челябинские ученые нашли способ спасти проросшую на полях культуру. Они предложили применять холодную плазму для уничтожения токсичных микроорганизмов.

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В Карталинском районе Челябинской области непригодными оказались 55,8% яровых культур. Фермеры не могут рассчитаться с кредитами и стоят на грани закрытия. Этот вопрос понимался 9 октября на аппаратном совещании администрации района. «Пострадали 53 тысячи гектаров яровых культур из 95 тысяч. На данный момент скошено 62% зерновых культур. Урожайность составила 15 центнеров с гектара» — сообщило издание «Карталинские новости». Как заявил на аппаратном совещании начальник отдела сельского хозяйства Петр Постолов, зерно проросло, производители его не берут, цены падают. Многие фермеры собираются закрывать свои хозяйства. Остро стоит вопрос и с просрочкой фермерами кредитов. «Положение тяжелое по всей области. Крестьянам кредиты отдавать нечем. По контрактам, если не рассчитаются, то проценты увеличиваются с пяти до 18. Обращения кредиторам с просьбой не повышать процентную ставку отправлены», — рассказал газете глава района Анатолий Вдовин. Пшеница в Аргаяшском районе стала непригодной еще до сбора урожая. Челябинские ученые нашли способ спасти проросшую на полях культуру. Они предложили применять холодную плазму для уничтожения токсичных микроорганизмов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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