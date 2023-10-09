Счетная палата обнаружила ряд нарушений при проверке мэрии Нефтеюганска

Счетная палата ХМАО вскрыла ряд нарушений при проверке мэрии Нефтеюганска. Информация об этом была опубликована на официальной странице ведомства ВКонтакте.
Проверка проводилась по итогам работы в 2022 году и в первом квартале 2023 года. Ревизоры выявили нарушения в работе департамента коммунального хозяйства, управления капитального строительства и в муниципальном предприятии «Служба единого заказчика». «Нарушения УКСом требований нормативных правовых актов РФ, условий муниципальных контрактов при строительстве объекта „Инженерное обеспечение“, выразившиеся в неосуществлении контроля за исполнением условий муниципального контракта подрядчиком, не обеспечившим привлечение к исполнению обязательств по контракту субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Самостоятельное выполнение работ по устройству трубопроводов», — указано в отчете.
Кроме этого, нарушения были выявлены в непроведении исковой работы по взысканию штрафов с подрядчиков. Неправомерное принятие и оплата УКСом смонтированного подрядчиком на объекте «Фильтровальная станция» оборудования. «Службой единого заказчика» нарушены требования нормативных правовых актов РФ, выразившиеся в неосуществлении контроля за исполнением условий четырех контрактов подрядчиками. «Несоблюдение администрацией города Нефтеюганска обязательств по соглашениям на предоставление из бюджета автономного округа местному бюджету субсидий: на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и 2 наиболее опасных объектов, накопленного экологического вреда окружающей среде. По результатам проверки главе города Нефтеюганска направлено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений», — сказано в отчете.
Ранее URA.RU сообщало, что счетная палата Нижневартовска вскрыла нарушения с поставками школьных обедов. В отчете ведомства за второе полугодие 2022 года, опубликованном на официальном сайте мэрии, сообщается о махинациях с дроблением контрактов и изменением объема субсидий.
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