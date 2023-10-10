10 октября 2023

Пермячка спаслась от побоев сожителя через сообщение в соцсети

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание над Владимиром Чистяковым. Пышма, уголовное дело, судебное заседание, замок на двери, суд, клетка
Подруга спасла пермячку от избиения, увидев сообщение в соцсети Фото:

Жительницу Карагайского округа Пермского края жестоко избивал сожитель на глазах у детей. Домашний тиран не позволял женщине звонить по телефону. Однако она смогла отправить короткое сообщение о помощи подруге в соцсети. Об этом говорится в судебных материалах.

«Подсудимый бил сожительницу руками и ногами в присутствии детей 3 и 5 лет. Он препятствовал ей звонить по телефону. Потерпевшая смогла отправить сообщение о помощи подруге в соцсети „ВКонтакте“», — указано в материалах, опубликованных на сайте Карагайского районного суда.

На суде подруга рассказала, что увидела крик о помощи от потерпевшей в виде сообщения в соцсети «ВКонтакте». Женщина сразу же позвонила в полицию и этим спасла подругу от сожителя.

По приговору суда путем частичного сложения наказаний мужчина получил 3 года 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Ранее жительница Чайковского Пермского края отбивалась от ревнивого сожителя с помощью электрошокера, но мужчина продолжал наносить удары. Суд признал ревнивца виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (Нанесение побоев) и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 360 часов.

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Жительницу Карагайского округа Пермского края жестоко избивал сожитель на глазах у детей. Домашний тиран не позволял женщине звонить по телефону. Однако она смогла отправить короткое сообщение о помощи подруге в соцсети. Об этом говорится в судебных материалах. «Подсудимый бил сожительницу руками и ногами в присутствии детей 3 и 5 лет. Он препятствовал ей звонить по телефону. Потерпевшая смогла отправить сообщение о помощи подруге в соцсети „ВКонтакте“», — указано в материалах, опубликованных на сайте Карагайского районного суда. На суде подруга рассказала, что увидела крик о помощи от потерпевшей в виде сообщения в соцсети «ВКонтакте». Женщина сразу же позвонила в полицию и этим спасла подругу от сожителя. По приговору суда путем частичного сложения наказаний мужчина получил 3 года 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу. Ранее жительница Чайковского Пермского края отбивалась от ревнивого сожителя с помощью электрошокера, но мужчина продолжал наносить удары. Суд признал ревнивца виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (Нанесение побоев) и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 360 часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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