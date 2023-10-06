06 октября 2023

Пермячка пыталась отбиться от ревнивца электрошокером

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, уголовное дело, следствие, обвинение, судья, суд, расследование, преступление
Житель Чайковского избивал сожительницу, которая защищалась электрошокером Фото:

Жительница Чайковского Пермского края отбивалась от ревнивого сожителя с помощью электрошокера, но мужчина продолжал наносить удары. Об этом говорится в судебных материалах.

«Подсудимый избивал на почве ревности сожительницу руками и ногами. Она отбивалась электрошокером. Затем мужчина вырвал его из рук женщины и продолжил наносить удары отобранным предметом», — указано в материалах, опубликованных на сайте Чайковского городского суда.

Суд признал ревнивца из Чайковского виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (Нанесение побоев) и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 360 часов. Приговор вступил в законную силу.

Ранее пермяк после ссоры со своей женой на почве ревности взял в руки лопату и несколько раз ее ударил. Подсудимый раскаялся в содеянном и обещал загладить причиненный вред. Суд уголовное дело прекратил и назначил пермяку штраф в размере 45 000 рублей.

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Жительница Чайковского Пермского края отбивалась от ревнивого сожителя с помощью электрошокера, но мужчина продолжал наносить удары. Об этом говорится в судебных материалах. «Подсудимый избивал на почве ревности сожительницу руками и ногами. Она отбивалась электрошокером. Затем мужчина вырвал его из рук женщины и продолжил наносить удары отобранным предметом», — указано в материалах, опубликованных на сайте Чайковского городского суда. Суд признал ревнивца из Чайковского виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (Нанесение побоев) и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 360 часов. Приговор вступил в законную силу. Ранее пермяк после ссоры со своей женой на почве ревности взял в руки лопату и несколько раз ее ударил. Подсудимый раскаялся в содеянном и обещал загладить причиненный вред. Суд уголовное дело прекратил и назначил пермяку штраф в размере 45 000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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