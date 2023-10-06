Пермячка пыталась отбиться от ревнивца электрошокером

Житель Чайковского избивал сожительницу, которая защищалась электрошокером Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Чайковского Пермского края отбивалась от ревнивого сожителя с помощью электрошокера, но мужчина продолжал наносить удары. Об этом говорится в судебных материалах.

«Подсудимый избивал на почве ревности сожительницу руками и ногами. Она отбивалась электрошокером. Затем мужчина вырвал его из рук женщины и продолжил наносить удары отобранным предметом», — указано в материалах, опубликованных на сайте Чайковского городского суда.

Суд признал ревнивца из Чайковского виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (Нанесение побоев) и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 360 часов. Приговор вступил в законную силу.

Ранее пермяк после ссоры со своей женой на почве ревности взял в руки лопату и несколько раз ее ударил. Подсудимый раскаялся в содеянном и обещал загладить причиненный вред. Суд уголовное дело прекратил и назначил пермяку штраф в размере 45 000 рублей.