«Победа» заплатит 175 тысяч рублей за отмену рейса семье из Екатеринбурга

11 октября 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

«Победа» отменила рейс, из-за чего екатеринбуржцам пришлось дополнительно потратиться на билеты другой авиакомпании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Семья из Екатеринбурга добилась компенсации за испорченный отпуск. Горожане взыскали 175 тысяч рублей с авиакомпании «Победа», которая отменила рейс в 2020 году. Об этом сообщает Свердловский областной суд. «В сентябре 2020 года семья из Екатеринбурга должна была вылететь в Анталию через Москву рейсом авиакомпании „Победа“. Глава семьи Антон С. приобрел билеты стоимостью 80 784 рубля. Однако рейс был отменен в связи с технической неисправностью воздушного судна», — рассказали в пресс-службе. После этого екатеринбуржцам пришлось покупать новые билеты до столицы России и Турции у компании «Аэрофлот», а для этого пришлось выложить еще 79 890 рублей. После отпуска екатеринбуржец попросил «Победу» возместить убытки, но компания претензию оставила без удовлетворения. «Тогда мужчина подал иск о защите прав потребителей в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, в котором просил взыскать с ООО «Авиакомпания «Победа» стоимость билетов — 80 784 рубля, неустойку за нарушение сроков возмещения убытков — 80 784 рубля, убытки в размере 79 890 рублей, проценты в сумме 15 211 рублей, а также 50 тысяч рублей компенсации морального вреда и штраф», — пояснили в суде. Но иск удовлетворили частично, что не устроила Антона С., и он подал апелляцию в Свердловский областной суд. В итоге «Победа» должна выплатить екатеринбуржцу 175 784 рубля. Ранее жительница Свердловской области Наталья подала в суд на авиакомпанию «Уральские авиалинии», которая отказывалась возвращать деньги за билеты. Перед полетом дети женщины заболели, из-за чего семья не смогла улететь во Владивосток. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Семья из Екатеринбурга добилась компенсации за испорченный отпуск. Горожане взыскали 175 тысяч рублей с авиакомпании «Победа», которая отменила рейс в 2020 году. Об этом сообщает Свердловский областной суд. «В сентябре 2020 года семья из Екатеринбурга должна была вылететь в Анталию через Москву рейсом авиакомпании „Победа“. Глава семьи Антон С. приобрел билеты стоимостью 80 784 рубля. Однако рейс был отменен в связи с технической неисправностью воздушного судна», — рассказали в пресс-службе. После этого екатеринбуржцам пришлось покупать новые билеты до столицы России и Турции у компании «Аэрофлот», а для этого пришлось выложить еще 79 890 рублей. После отпуска екатеринбуржец попросил «Победу» возместить убытки, но компания претензию оставила без удовлетворения. «Тогда мужчина подал иск о защите прав потребителей в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, в котором просил взыскать с ООО «Авиакомпания «Победа» стоимость билетов — 80 784 рубля, неустойку за нарушение сроков возмещения убытков — 80 784 рубля, убытки в размере 79 890 рублей, проценты в сумме 15 211 рублей, а также 50 тысяч рублей компенсации морального вреда и штраф», — пояснили в суде. Но иск удовлетворили частично, что не устроила Антона С., и он подал апелляцию в Свердловский областной суд. В итоге «Победа» должна выплатить екатеринбуржцу 175 784 рубля. Ранее жительница Свердловской области Наталья подала в суд на авиакомпанию «Уральские авиалинии», которая отказывалась возвращать деньги за билеты. Перед полетом дети женщины заболели, из-за чего семья не смогла улететь во Владивосток.