В Перми начнут судить мошенников, которые покупали у клиентов машины за 1 рубль

Ущерб от действий участников преступного сообщества превысил 32 миллиона рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми перед судом предстанут бывшие сотрудники автосалона, обвиняемые в хищении денег при продаже автомобилей. Участники преступного сообщества обманом оформляли на клиентов кредитные договоры, предлагая им машины по заниженной цене. Пострадавшими от действий злоумышленников признаны 180 жителей, пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк в telegram-канале ведомства «МВД МЕДИА».

«Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 11 бывших сотрудников автосалона. С утвержденным прокурором обвинительным заключением оно будет направлено в Индустриальный районный суд Перми для рассмотрения по существу», — отметила Волк.

Фигуранты уголовного дела, в зависимости от роли каждого, обвиняются в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), легализации (отмывании) денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) и организации преступного сообщества или участия в нем (ст. 210 УК РФ). URA.RU рассказывало, что в автосалон, оказывая на клиентов психологическое давление, приобретал их машины по схеме «Трейд-ин» за 1 рубль. В дальнейшем клиентам предлагали оформить договор на покупку понравившегося авто в кредит. При этом стоимость машин была значительно выше рыночной. Доверчивых покупателей вводили в заблуждение, утверждая, что в случае отказа, они будут вынуждены платить неустойку банку или могут лишиться авто.

В апреле 2019 года преступная деятельность сообщества была пресечена сотрудниками полиции и Росгвардии. Возбуждено 99 уголовных дел, которые позже были соединены в одно производство. Общий ущерб от действий злоумышленников превысил 32 миллиона рублей. Ранее четверо фигурантов заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и были привлечены к уголовной ответственности.