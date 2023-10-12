Пермский болельщик «Спартака» отдал мошенникам 400 тысяч

13 октября 2023 в 09:45 Размер текста - 17 +

Мошенник обещал, что вернет деньги пермяку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Перми, который болеет за футбольный клуб «Спартак», обманул мошенник. Мужчина заплатил за покупку футболки и курток с логотипом любимого клуба, но товар не получил. «Пермский болельщик клуба „Спартак“ покупал вещи с символикой любимого клуба на популярном сайте объявлений у частного продавца. В очередной раз, когда мужчина заказал футболку и куртки с символикой любимого клуба, одежда ему не пришла. Помимо этого, продавец стал жаловаться пермяку на то, как плохо у него идет бизнес и попросил в долг. Всего мужчина отдал мошеннику 400 тысяч рублей, после чего тот пропал», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Не дождавшись возвращения денег, пермяк обратился в полицию. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Обновлено: В полиции информацию о случившемся подтвердили. Заявление пострадавший подал 8 октября. «Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.

Жителя Перми, который болеет за футбольный клуб «Спартак», обманул мошенник. Мужчина заплатил за покупку футболки и курток с логотипом любимого клуба, но товар не получил. «Пермский болельщик клуба „Спартак“ покупал вещи с символикой любимого клуба на популярном сайте объявлений у частного продавца. В очередной раз, когда мужчина заказал футболку и куртки с символикой любимого клуба, одежда ему не пришла. Помимо этого, продавец стал жаловаться пермяку на то, как плохо у него идет бизнес и попросил в долг. Всего мужчина отдал мошеннику 400 тысяч рублей, после чего тот пропал», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Не дождавшись возвращения денег, пермяк обратился в полицию. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Обновлено: В полиции информацию о случившемся подтвердили. Заявление пострадавший подал 8 октября. «Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.