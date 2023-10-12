12 октября 2023

Пермский болельщик «Спартака» отдал мошенникам 400 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенник обещал, что вернет деньги пермяку Фото:

Жителя Перми, который болеет за футбольный клуб «Спартак», обманул мошенник. Мужчина заплатил за покупку футболки и курток с логотипом любимого клуба, но товар не получил.

«Пермский болельщик клуба „Спартак“ покупал вещи с символикой любимого клуба на популярном сайте объявлений у частного продавца. В очередной раз, когда мужчина заказал футболку и куртки с символикой любимого клуба, одежда ему не пришла. Помимо этого, продавец стал жаловаться пермяку на то, как плохо у него идет бизнес и попросил в долг. Всего мужчина отдал мошеннику 400 тысяч рублей, после чего тот пропал», — сообщает telegram-канал Ural Mash.

Не дождавшись возвращения денег, пермяк обратился в полицию. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

Обновлено:

В полиции информацию о случившемся подтвердили. Заявление пострадавший подал 8 октября. «Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.

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Жителя Перми, который болеет за футбольный клуб «Спартак», обманул мошенник. Мужчина заплатил за покупку футболки и курток с логотипом любимого клуба, но товар не получил. «Пермский болельщик клуба „Спартак“ покупал вещи с символикой любимого клуба на популярном сайте объявлений у частного продавца. В очередной раз, когда мужчина заказал футболку и куртки с символикой любимого клуба, одежда ему не пришла. Помимо этого, продавец стал жаловаться пермяку на то, как плохо у него идет бизнес и попросил в долг. Всего мужчина отдал мошеннику 400 тысяч рублей, после чего тот пропал», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Не дождавшись возвращения денег, пермяк обратился в полицию. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Обновлено: В полиции информацию о случившемся подтвердили. Заявление пострадавший подал 8 октября. «Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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