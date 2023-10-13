На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции
В Екатеринбурге на улице Куйбышева остановлено движение трамваев из-за столкновения иномарок. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе городского ГИБДД.
«Обстоятельства ДТП на улице Куйбышева выясняются. Из-за аварии остановлено движение трамваев», — сказано в сообщении. На фотографиях видно, что участниками аварии стали водители Lexus и Chevrolet.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Насколько долго продлится перекрытие движения не уточняется.
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