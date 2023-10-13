13 октября 2023

В центре Екатеринбурга остановили движение трамваев из-за ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, дтп, авария
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции Фото:

В Екатеринбурге на улице Куйбышева остановлено движение трамваев из-за столкновения иномарок. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе городского ГИБДД.

«Обстоятельства ДТП на улице Куйбышева выясняются. Из-за аварии остановлено движение трамваев», — сказано в сообщении. На фотографиях видно, что участниками аварии стали водители Lexus и Chevrolet.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Насколько долго продлится перекрытие движения не уточняется.

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В Екатеринбурге на улице Куйбышева остановлено движение трамваев из-за столкновения иномарок. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе городского ГИБДД. «Обстоятельства ДТП на улице Куйбышева выясняются. Из-за аварии остановлено движение трамваев», — сказано в сообщении. На фотографиях видно, что участниками аварии стали водители Lexus и Chevrolet. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Насколько долго продлится перекрытие движения не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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