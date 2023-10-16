Мишустин в несколько раз уменьшил субсидии на сельский туризм для Челябинской области

Субсидии на сельский туризм для Челябинской области уменьшили в 3,6 раза

16 октября 2023 в 17:52 Размер текста - 17 +

Челябинская область получит на развитие сельского туризма меньше средств, чем предполагалось Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Челябинскую область из федерального бюджета направят в 3,6 раза меньше средств на развитие сельского туризма, чем планировалось первоначально. Как следует из распоряжения правительства РФ, финансирование пересмотрели для всех регионов, участвующих в программе. «Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов РФ на развитие сельского туризма на 2023 год. Челябинская область — 2,777 млн рублей», — говорится в подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжении. Изначально в бюджет была заложена другая сумма, составлявшая 10,02 млн рублей. Секвестирование превысило 3,6 раза. Совокупно количество выделенных средств по статье сократилось всего на 1,47 млн рублей за счет того, что некоторым из 51 участвующих в программе регионов финансирование увеличили.

В Челябинскую область из федерального бюджета направят в 3,6 раза меньше средств на развитие сельского туризма, чем планировалось первоначально. Как следует из распоряжения правительства РФ, финансирование пересмотрели для всех регионов, участвующих в программе. «Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов РФ на развитие сельского туризма на 2023 год. Челябинская область — 2,777 млн рублей», — говорится в подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжении. Изначально в бюджет была заложена другая сумма, составлявшая 10,02 млн рублей. Секвестирование превысило 3,6 раза. Совокупно количество выделенных средств по статье сократилось всего на 1,47 млн рублей за счет того, что некоторым из 51 участвующих в программе регионов финансирование увеличили.