Свердловчанин попытался сдать в металлолом военную технику

16 октября 2023 в 17:59 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел на военном полигоне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Под Екатеринбургом на военном полигоне задержали слесаря при попытке распилить бронемашину пехоты (БМП-1). Об хотел сдать ее в металлолом. «Мужчина работал неподалеку от военного полигона под Екатеринбургом. Там он приглядел две БМП-1 — их стоимость составляла 511 тысяч рублей. Злоумышленник поздней ночью пробрался на полигон и принялся разбирать машины. На звуки циркулярной пилы прибежал часовой и задержал его», — сообщает telegram-канал Mash. Оказалось, что мужчина является охотником за металлоломом. В отношении него завели уголовное дело — ему грозит до шести лет колонии. Ранее он был судим за сбыт наркотиков и разбойное нападение. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу следственного управления СКР по Свердловской области. На момент публикации заметки ответ получен не был.

Под Екатеринбургом на военном полигоне задержали слесаря при попытке распилить бронемашину пехоты (БМП-1). Об хотел сдать ее в металлолом. «Мужчина работал неподалеку от военного полигона под Екатеринбургом. Там он приглядел две БМП-1 — их стоимость составляла 511 тысяч рублей. Злоумышленник поздней ночью пробрался на полигон и принялся разбирать машины. На звуки циркулярной пилы прибежал часовой и задержал его», — сообщает telegram-канал Mash. Оказалось, что мужчина является охотником за металлоломом. В отношении него завели уголовное дело — ему грозит до шести лет колонии. Ранее он был судим за сбыт наркотиков и разбойное нападение. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу следственного управления СКР по Свердловской области. На момент публикации заметки ответ получен не был.