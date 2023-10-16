Свердловчанин попытался сдать в металлолом военную технику

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Благоустройство общественных территорий по программе «Комфортная городская среда». г. Курган, бмп
Инцидент произошел на военном полигоне Фото:

Под Екатеринбургом на военном полигоне задержали слесаря при попытке распилить бронемашину пехоты (БМП-1). Об хотел сдать ее в металлолом.

«Мужчина работал неподалеку от военного полигона под Екатеринбургом. Там он приглядел две БМП-1 — их стоимость составляла 511 тысяч рублей. Злоумышленник поздней ночью пробрался на полигон и принялся разбирать машины. На звуки циркулярной пилы прибежал часовой и задержал его», — сообщает telegram-канал Mash.

Оказалось, что мужчина является охотником за металлоломом. В отношении него завели уголовное дело — ему грозит до шести лет колонии. Ранее он был судим за сбыт наркотиков и разбойное нападение.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу следственного управления СКР по Свердловской области. На момент публикации заметки ответ получен не был.

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Под Екатеринбургом на военном полигоне задержали слесаря при попытке распилить бронемашину пехоты (БМП-1). Об хотел сдать ее в металлолом. «Мужчина работал неподалеку от военного полигона под Екатеринбургом. Там он приглядел две БМП-1 — их стоимость составляла 511 тысяч рублей. Злоумышленник поздней ночью пробрался на полигон и принялся разбирать машины. На звуки циркулярной пилы прибежал часовой и задержал его», — сообщает telegram-канал Mash. Оказалось, что мужчина является охотником за металлоломом. В отношении него завели уголовное дело — ему грозит до шести лет колонии. Ранее он был судим за сбыт наркотиков и разбойное нападение. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу следственного управления СКР по Свердловской области. На момент публикации заметки ответ получен не был.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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