Журналист Хинкл обвинил Запад в двуличии, сравнив войну в Израиле и спецоперацию на Украине

Хинкл: Запад не помогает Ближнему Востоку, но ударил бы ядерной бомбой по Москве

17 октября 2023 в 14:24 Размер текста - 17 +

По словам ООН, за последнюю неделю в сектор Газа не ввозилось топлива, воды и других нужных предметов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library В сектор Газа больше недели не поставлялись предметы первой необходимости и еда, но Запад ничего не предпринимает. Если бы Россия поступила подобным образом с Украиной, то западные страны направили бы ядерное оружие на Москву. Об этом сообщил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X. «За последние восемь дней в сектор Газа не было пропущено ни капли воды, ни зерна пшеницы, ни литра топлива», — передает он на своей странице слова ООН. По мнению Хинкла, если бы президент России Владимир Путин поступил таким образом с Украиной, то ядерные бомбы летели бы в сторону Москвы. Ранее американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш сообщил, что израильское правительство планирует использовать в секторе Газа опыт блокадного Ленинграда. По его словам, для палестинцев прекратят поставки электроэнергии и воды, а также будут морить их голодом.

В сектор Газа больше недели не поставлялись предметы первой необходимости и еда, но Запад ничего не предпринимает. Если бы Россия поступила подобным образом с Украиной, то западные страны направили бы ядерное оружие на Москву. Об этом сообщил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X. «За последние восемь дней в сектор Газа не было пропущено ни капли воды, ни зерна пшеницы, ни литра топлива», — передает он на своей странице слова ООН. По мнению Хинкла, если бы президент России Владимир Путин поступил таким образом с Украиной, то ядерные бомбы летели бы в сторону Москвы. Ранее американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш сообщил, что израильское правительство планирует использовать в секторе Газа опыт блокадного Ленинграда. По его словам, для палестинцев прекратят поставки электроэнергии и воды, а также будут морить их голодом.