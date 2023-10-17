Журналист Хинкл обвинил Запад в двуличии, сравнив войну в Израиле и спецоперацию на Украине

Хинкл: Запад не помогает Ближнему Востоку, но ударил бы ядерной бомбой по Москве
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По словам ООН, за последнюю неделю в сектор Газа не ввозилось топлива, воды и других нужных предметов Фото:

В сектор Газа больше недели не поставлялись предметы первой необходимости и еда, но Запад ничего не предпринимает. Если бы Россия поступила подобным образом с Украиной, то западные страны направили бы ядерное оружие на Москву. Об этом сообщил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X.

«За последние восемь дней в сектор Газа не было пропущено ни капли воды, ни зерна пшеницы, ни литра топлива», — передает он на своей странице слова ООН. По мнению Хинкла, если бы президент России Владимир Путин поступил таким образом с Украиной, то ядерные бомбы летели бы в сторону Москвы.

Ранее американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш сообщил, что израильское правительство планирует использовать в секторе Газа опыт блокадного Ленинграда. По его словам, для палестинцев прекратят поставки электроэнергии и воды, а также будут морить их голодом.

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В сектор Газа больше недели не поставлялись предметы первой необходимости и еда, но Запад ничего не предпринимает. Если бы Россия поступила подобным образом с Украиной, то западные страны направили бы ядерное оружие на Москву. Об этом сообщил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X. «За последние восемь дней в сектор Газа не было пропущено ни капли воды, ни зерна пшеницы, ни литра топлива», — передает он на своей странице слова ООН. По мнению Хинкла, если бы президент России Владимир Путин поступил таким образом с Украиной, то ядерные бомбы летели бы в сторону Москвы. Ранее американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш сообщил, что израильское правительство планирует использовать в секторе Газа опыт блокадного Ленинграда. По его словам, для палестинцев прекратят поставки электроэнергии и воды, а также будут морить их голодом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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