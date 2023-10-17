В Екатеринбурге заговорили о демонтаже головы младенца

Голова младенца стала популярным местом для фотосессий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Арт-объект «Индустриальный младенец», который появился в Верх-Исетском районе Екатеринбурга весной этого года, могут переместить в другое место. С таким предположением выступил глава Верх-Исетского района Андрей Морозов.

«Сколько я посещаю все современные выставки и экспозиции, понимаю, что без искусствоведа или автора, которые объяснят, что это значит, работы понять невозможно. Восприятие разное, чувства есть, насколько эта голова привязана к тому месту, в котором она есть? На мой взгляд это не очень интересное решение», — заявил Морозов в интервью паблику «Интересный Екатеринбург».

Он предположил, что изначально авторы работы планировали поставить голову в другом месте, но не смогли, потому разместили «Индустриального младенца» на набережной Верх-Исетского пруда. «В целом, посмотреть раз — да, сказать, что это типа Сфинкса и будет стоять вечно и вызывать такие впечатления — я не могу. В будущем, вероятнее всего, уберут», — предположил глава района. При этом ранее URA.RU сообщало, что голову должны были установить на одном из водоемов области, однако презентация затянулась, после работу планировали увезти в Сысерть, но от планов отказались.

Корреспондент URA.RU обратился к руководителю паблик-арт-программы «ЧО» Никите Харисову с просьбой уточнить, действительно ли есть планы переместить арт-работу в другое место. «На данный момент к нам обращений на демонтаж от собственника территории не поступало», — заявил Харисов.

Ранее екатеринбуржцев возмутила огромная голова младенца на Верх-Исетском пруду. В одном из материалов URA.RU показывало, как создается арт-объект. Шоумен Оскар Кучера называл работу символом сатанизма, а директор музея ИЗО пояснил, почему он вызывает тревогу у екатеринбуржцев. При этом горожане постоянно взаимодействуют с работой: не так давно к глазам «Индустриального младенца» подключили красную подсветку. В соцсетях пользователи начали проводить аналогию с Терминатором и с фильмом ужасов.