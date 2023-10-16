ГРЭС в ХМАО сдвинула сроки ремонта оборудования из-за санкций. Инсайд

17 октября 2023 в 19:36 Размер текста - 17 +

Ремонт оборудования Няганской ГРЭС решили перенести на следующий год Фото: Илья Московец © URA.RU Няганская ГРЭС в ХМАО сдвинула сроки ремонта газовой турбины из-за ухода из страны компании-изготовителя, обслуживающей оборудование. Источник URA.RU из энергетической сферы сообщил, что мероприятия перенесли на следующий год. «В сентябре 2023 года должны были провести капитальный ремонт газовой турбины Няганской ГРЭС, но из-за ухода фирмы Siemens и отсутствия некоторых компонентов, технологии изготовления которых пока нет в России, произвести ремонт не получилось. В настоящее время уже нашли партнеров, которые смогут изготовить аналоги необходимых элементов — ремонт будет выполнен в следующем году», — сообщил инсайдер. Агентство направило в Няганскую ГРЭС запрос с просьбой подтвердить информацию. На момент публикации новости ответ на запрос не пришел.

Няганская ГРЭС в ХМАО сдвинула сроки ремонта газовой турбины из-за ухода из страны компании-изготовителя, обслуживающей оборудование. Источник URA.RU из энергетической сферы сообщил, что мероприятия перенесли на следующий год. «В сентябре 2023 года должны были провести капитальный ремонт газовой турбины Няганской ГРЭС, но из-за ухода фирмы Siemens и отсутствия некоторых компонентов, технологии изготовления которых пока нет в России, произвести ремонт не получилось. В настоящее время уже нашли партнеров, которые смогут изготовить аналоги необходимых элементов — ремонт будет выполнен в следующем году», — сообщил инсайдер. Агентство направило в Няганскую ГРЭС запрос с просьбой подтвердить информацию. На момент публикации новости ответ на запрос не пришел.