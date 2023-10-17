Качество медицинской помощи в ХМАО не уступает зарубежной

Медицинская помощь в ХМАО способна конкурировать с мировыми медицинскими центрами. Об этом заявила главный врач окружного Кардиологического диспансера Ирина Урванцева.
«В Югре создана мощная база для оказания высокотехнологичной помощи, которая не уступает зарубежным центрам» — цитирует Урванцеву telegram-канал «Здравоохранение Югры». Такой вывод доктор сделала после посещения Международной промышленной выставки «EXPO-RUSSIA IRAN 2023» в Иране и Тегеранского бизнес-форума.
Урванцева отметила, что поездка интересна с точки зрения оценки перспектив развития медицинского туризма между странами.«Надеюсь, „EXPO-RUSSIA IRAN 2023“ даст новый виток развития данного направления туризма в ХМАО», — поделилась врач.
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