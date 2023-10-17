17 октября 2023

Качество медицинской помощи в ХМАО не уступает зарубежной

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В ХМАО создана мощная база для оказания мединской помощи Фото:

Медицинская помощь в ХМАО способна конкурировать с мировыми медицинскими центрами. Об этом заявила главный врач окружного Кардиологического диспансера Ирина Урванцева.

«В Югре создана мощная база для оказания высокотехнологичной помощи, которая не уступает зарубежным центрам» — цитирует Урванцеву telegram-канал «Здравоохранение Югры». Такой вывод доктор сделала после посещения Международной промышленной выставки «EXPO-RUSSIA IRAN 2023» в Иране и Тегеранского бизнес-форума.

Урванцева отметила, что поездка интересна с точки зрения оценки перспектив развития медицинского туризма между странами.«Надеюсь, „EXPO-RUSSIA IRAN 2023“ даст новый виток развития данного направления туризма в ХМАО», — поделилась врач.

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Медицинская помощь в ХМАО способна конкурировать с мировыми медицинскими центрами. Об этом заявила главный врач окружного Кардиологического диспансера Ирина Урванцева. «В Югре создана мощная база для оказания высокотехнологичной помощи, которая не уступает зарубежным центрам» — цитирует Урванцеву telegram-канал «Здравоохранение Югры». Такой вывод доктор сделала после посещения Международной промышленной выставки «EXPO-RUSSIA IRAN 2023» в Иране и Тегеранского бизнес-форума. Урванцева отметила, что поездка интересна с точки зрения оценки перспектив развития медицинского туризма между странами.«Надеюсь, „EXPO-RUSSIA IRAN 2023“ даст новый виток развития данного направления туризма в ХМАО», — поделилась врач.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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