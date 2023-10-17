В Екатеринбурге готовятся к запуску трамваев по новой ветке

18 октября 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

Пассажирское трамвайное движение в Солнечный начнется в начале 2024 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новую трамвайную линию в микрорайон Солнечный в Екатеринбурге достроят к декабрю. При этом техническую обкатку начнут уже в конце октября. «В декабре текущего года мы эту трамвайную линию введем в эксплуатацию. В январе—феврале, я думаю, она будет полноценно запущена, и начнется пассажирское движение», — сообщил URA.RU вице-мэр Рустам Галямов. Новая ветка стоимость 1,8 млрд рублей соединит 1,5-километровый участок между остановками «Мусоргского» на Вторчермете с новой остановкой, которая будет находиться на улице Чемпионов в Солнечном. Планируется, что линия будет полностью обособлена от автомобильного движения и сможет обслуживать до 2,5 тысяч пассажиров в час. В микрорайон запустят один из маршрутов, конечной остановкой которого сейчас является станция «Керамическая». Развитие трамвайной сети в Екатеринбурге обещают продолжить. В данный момент готовится запуск пассажирского движения в Академический район. В дальнейшем в мэрии хотят проложить рельсы в микрорайоны Широкая Речка и Новокольцовский. Проект трамвайного кольца в микрорайоне Солнечный Проектная документация

Новую трамвайную линию в микрорайон Солнечный в Екатеринбурге достроят к декабрю. При этом техническую обкатку начнут уже в конце октября. «В декабре текущего года мы эту трамвайную линию введем в эксплуатацию. В январе—феврале, я думаю, она будет полноценно запущена, и начнется пассажирское движение», — сообщил URA.RU вице-мэр Рустам Галямов. Новая ветка стоимость 1,8 млрд рублей соединит 1,5-километровый участок между остановками «Мусоргского» на Вторчермете с новой остановкой, которая будет находиться на улице Чемпионов в Солнечном. Планируется, что линия будет полностью обособлена от автомобильного движения и сможет обслуживать до 2,5 тысяч пассажиров в час. В микрорайон запустят один из маршрутов, конечной остановкой которого сейчас является станция «Керамическая». Развитие трамвайной сети в Екатеринбурге обещают продолжить. В данный момент готовится запуск пассажирского движения в Академический район. В дальнейшем в мэрии хотят проложить рельсы в микрорайоны Широкая Речка и Новокольцовский.