17 октября 2023

В Екатеринбурге готовятся к запуску трамваев по новой ветке

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажирское трамвайное движение в Солнечный начнется в начале 2024 года Фото:

Новую трамвайную линию в микрорайон Солнечный в Екатеринбурге достроят к декабрю. При этом техническую обкатку начнут уже в конце октября.

«В декабре текущего года мы эту трамвайную линию введем в эксплуатацию. В январе—феврале, я думаю, она будет полноценно запущена, и начнется пассажирское движение», — сообщил URA.RU вице-мэр Рустам Галямов.

Новая ветка стоимость 1,8 млрд рублей соединит 1,5-километровый участок между остановками «Мусоргского» на Вторчермете с новой остановкой, которая будет находиться на улице Чемпионов в Солнечном. Планируется, что линия будет полностью обособлена от автомобильного движения и сможет обслуживать до 2,5 тысяч пассажиров в час. В микрорайон запустят один из маршрутов, конечной остановкой которого сейчас является станция «Керамическая».

Развитие трамвайной сети в Екатеринбурге обещают продолжить. В данный момент готовится запуск пассажирского движения в Академический район. В дальнейшем в мэрии хотят проложить рельсы в микрорайоны Широкая Речка и Новокольцовский.

Проект трамвайного кольца в микрорайоне Солнечный
Проект трамвайного кольца в микрорайоне Солнечный

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Новую трамвайную линию в микрорайон Солнечный в Екатеринбурге достроят к декабрю. При этом техническую обкатку начнут уже в конце октября. «В декабре текущего года мы эту трамвайную линию введем в эксплуатацию. В январе—феврале, я думаю, она будет полноценно запущена, и начнется пассажирское движение», — сообщил URA.RU вице-мэр Рустам Галямов. Новая ветка стоимость 1,8 млрд рублей соединит 1,5-километровый участок между остановками «Мусоргского» на Вторчермете с новой остановкой, которая будет находиться на улице Чемпионов в Солнечном. Планируется, что линия будет полностью обособлена от автомобильного движения и сможет обслуживать до 2,5 тысяч пассажиров в час. В микрорайон запустят один из маршрутов, конечной остановкой которого сейчас является станция «Керамическая». Развитие трамвайной сети в Екатеринбурге обещают продолжить. В данный момент готовится запуск пассажирского движения в Академический район. В дальнейшем в мэрии хотят проложить рельсы в микрорайоны Широкая Речка и Новокольцовский.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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