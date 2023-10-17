17 октября 2023

Пермячка купила автомобиль, который сгорел через две недели

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Единая Россия вручает медикам ключи от машины. Курган , авторынок, ключи от машины
Женщину предупреждали о неисправности Фото:

Жительница Перми купила в салоне поддержанный автомобиль, который был неисправен. Спустя две недели после сделки машина сгорела. Пермячка обращалась в салон, чтобы вернуть деньги, но ей отказали.

«Верховный суд РФ вступился за жительницу Перми, купившую в салоне подержанный автомобиль, который через две недели сгорел из-за неисправности. Покупательница не оказалась готова к тому, что уже через две недели из-за пожара, возникшего под капотом, машина полностью выгорит», — сообщило РИА «Новости».

Уточняется, что пермячку предупреждали о неисправности, но она все равно решила приобрести машину. В салоне женщине отказались возвращать деньги, так как в договоре было написано, что она знает о неисправности. Но Верховный суд РФ отметил, что там не не указано какая именно неисправность в машине. Если покупатель обнаружил недостатки, которые не были прописаны в договоре, он может потребовать возврат денег, отметили в суде.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Перми купила в салоне поддержанный автомобиль, который был неисправен. Спустя две недели после сделки машина сгорела. Пермячка обращалась в салон, чтобы вернуть деньги, но ей отказали. «Верховный суд РФ вступился за жительницу Перми, купившую в салоне подержанный автомобиль, который через две недели сгорел из-за неисправности. Покупательница не оказалась готова к тому, что уже через две недели из-за пожара, возникшего под капотом, машина полностью выгорит», — сообщило РИА «Новости». Уточняется, что пермячку предупреждали о неисправности, но она все равно решила приобрести машину. В салоне женщине отказались возвращать деньги, так как в договоре было написано, что она знает о неисправности. Но Верховный суд РФ отметил, что там не не указано какая именно неисправность в машине. Если покупатель обнаружил недостатки, которые не были прописаны в договоре, он может потребовать возврат денег, отметили в суде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...