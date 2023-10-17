Пермячка купила автомобиль, который сгорел через две недели

18 октября 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Женщину предупреждали о неисправности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Перми купила в салоне поддержанный автомобиль, который был неисправен. Спустя две недели после сделки машина сгорела. Пермячка обращалась в салон, чтобы вернуть деньги, но ей отказали. «Верховный суд РФ вступился за жительницу Перми, купившую в салоне подержанный автомобиль, который через две недели сгорел из-за неисправности. Покупательница не оказалась готова к тому, что уже через две недели из-за пожара, возникшего под капотом, машина полностью выгорит», — сообщило РИА «Новости». Уточняется, что пермячку предупреждали о неисправности, но она все равно решила приобрести машину. В салоне женщине отказались возвращать деньги, так как в договоре было написано, что она знает о неисправности. Но Верховный суд РФ отметил, что там не не указано какая именно неисправность в машине. Если покупатель обнаружил недостатки, которые не были прописаны в договоре, он может потребовать возврат денег, отметили в суде.

Жительница Перми купила в салоне поддержанный автомобиль, который был неисправен. Спустя две недели после сделки машина сгорела. Пермячка обращалась в салон, чтобы вернуть деньги, но ей отказали. «Верховный суд РФ вступился за жительницу Перми, купившую в салоне подержанный автомобиль, который через две недели сгорел из-за неисправности. Покупательница не оказалась готова к тому, что уже через две недели из-за пожара, возникшего под капотом, машина полностью выгорит», — сообщило РИА «Новости». Уточняется, что пермячку предупреждали о неисправности, но она все равно решила приобрести машину. В салоне женщине отказались возвращать деньги, так как в договоре было написано, что она знает о неисправности. Но Верховный суд РФ отметил, что там не не указано какая именно неисправность в машине. Если покупатель обнаружил недостатки, которые не были прописаны в договоре, он может потребовать возврат денег, отметили в суде.