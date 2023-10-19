SHOT: сотруднице УК, переехавшей женщину на машине, выбрали наказание

SHOT: сотруднице УК, переехавшей женщину на машине, запретили ездить на авто
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Сотруднице УК запретили ходить в ТРЦ и ездить за рулем машины до 17 декабря Фото:

Сотруднице коммунальной компании, которая переехала на машине недовольную работой УК женщину, запретили садиться за руль и пользоваться интернетом. Такую меру пресечения избрал Щелковский городской суд, передает telegram-канал SHOT. Ограничения действуют до 17 декабря.

«До 17 декабря ей нельзя общаться с потерпевшей, водить машину, ходить в развлекательные центры и кафе, пользоваться телефоном и Интернетом», — говорится в сообщении канала. Авторы отметили, что на суде обвиняемая заявила, что не имела злого умысла и выразила желание извиниться перед пострадавшей.

Ранее URA.RU публиковало видео, на котором запечатлено, как сотрудница управляющей компании дважды переехала недовольную ее работой жительницу в подмосковном Щелково. Сообщалось, что в результате наезда пострадавшая получила два перелома ноги. Позже на женщину завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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Сотруднице коммунальной компании, которая переехала на машине недовольную работой УК женщину, запретили садиться за руль и пользоваться интернетом. Такую меру пресечения избрал Щелковский городской суд, передает telegram-канал SHOT. Ограничения действуют до 17 декабря. «До 17 декабря ей нельзя общаться с потерпевшей, водить машину, ходить в развлекательные центры и кафе, пользоваться телефоном и Интернетом», — говорится в сообщении канала. Авторы отметили, что на суде обвиняемая заявила, что не имела злого умысла и выразила желание извиниться перед пострадавшей. Ранее URA.RU публиковало видео, на котором запечатлено, как сотрудница управляющей компании дважды переехала недовольную ее работой жительницу в подмосковном Щелково. Сообщалось, что в результате наезда пострадавшая получила два перелома ноги. Позже на женщину завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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