SHOT: сотруднице УК, переехавшей женщину на машине, выбрали наказание

Сотруднице коммунальной компании, которая переехала на машине недовольную работой УК женщину, запретили садиться за руль и пользоваться интернетом. Такую меру пресечения избрал Щелковский городской суд, передает telegram-канал SHOT. Ограничения действуют до 17 декабря.
«До 17 декабря ей нельзя общаться с потерпевшей, водить машину, ходить в развлекательные центры и кафе, пользоваться телефоном и Интернетом», — говорится в сообщении канала. Авторы отметили, что на суде обвиняемая заявила, что не имела злого умысла и выразила желание извиниться перед пострадавшей.
Ранее URA.RU публиковало видео, на котором запечатлено, как сотрудница управляющей компании дважды переехала недовольную ее работой жительницу в подмосковном Щелково. Сообщалось, что в результате наезда пострадавшая получила два перелома ноги. Позже на женщину завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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