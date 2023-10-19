SHOT: сотруднице УК, переехавшей женщину на машине, выбрали наказание

SHOT: сотруднице УК, переехавшей женщину на машине, запретили ездить на авто

19 октября 2023 в 20:34 Размер текста - 17 +

Сотруднице УК запретили ходить в ТРЦ и ездить за рулем машины до 17 декабря Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Сотруднице коммунальной компании, которая переехала на машине недовольную работой УК женщину, запретили садиться за руль и пользоваться интернетом. Такую меру пресечения избрал Щелковский городской суд, передает telegram-канал SHOT. Ограничения действуют до 17 декабря. «До 17 декабря ей нельзя общаться с потерпевшей, водить машину, ходить в развлекательные центры и кафе, пользоваться телефоном и Интернетом», — говорится в сообщении канала. Авторы отметили, что на суде обвиняемая заявила, что не имела злого умысла и выразила желание извиниться перед пострадавшей. Ранее URA.RU публиковало видео, на котором запечатлено, как сотрудница управляющей компании дважды переехала недовольную ее работой жительницу в подмосковном Щелково. Сообщалось, что в результате наезда пострадавшая получила два перелома ноги. Позже на женщину завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Сотруднице коммунальной компании, которая переехала на машине недовольную работой УК женщину, запретили садиться за руль и пользоваться интернетом. Такую меру пресечения избрал Щелковский городской суд, передает telegram-канал SHOT. Ограничения действуют до 17 декабря. «До 17 декабря ей нельзя общаться с потерпевшей, водить машину, ходить в развлекательные центры и кафе, пользоваться телефоном и Интернетом», — говорится в сообщении канала. Авторы отметили, что на суде обвиняемая заявила, что не имела злого умысла и выразила желание извиниться перед пострадавшей. Ранее URA.RU публиковало видео, на котором запечатлено, как сотрудница управляющей компании дважды переехала недовольную ее работой жительницу в подмосковном Щелково. Сообщалось, что в результате наезда пострадавшая получила два перелома ноги. Позже на женщину завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».