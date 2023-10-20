В Екатеринбурге горит крупнейший выставочный комплекс

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Последствия пожара на Ленинградском вокзале. Москва , пожарная машина, ленинградский вокзал, пожарная автолестница
На месте пожара работают 40 спасателей Фото:

В Екатеринбурге горит крупнейший в городе выставочный комплекс «Экспо». Об этом URA.RU сообщили читатели.

«Сильный дым идет из здания „Экспо“. К месту стягиваются пожарные машины», — рассказал очевидец пожара.

В ГУ МЧС России по Свердловской области прокомментировали информацию о возгорании в «Екатеринбург Экспо». «Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что на площади 20 квадратных метров горит холодильная установка на кровле здания. В 22:22 пожарные локализовали огонь, в 22:30 открытое горение было ликвидировано. На месте пожара работают 40 человек личного состава, 13 единиц пожарно-спасательной техники. Информации о пострадавших не поступало», — рассказали корреспонденту URA.RU в ведомстве.

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В Екатеринбурге горит крупнейший в городе выставочный комплекс «Экспо». Об этом URA.RU сообщили читатели. «Сильный дым идет из здания „Экспо“. К месту стягиваются пожарные машины», — рассказал очевидец пожара. В ГУ МЧС России по Свердловской области прокомментировали информацию о возгорании в «Екатеринбург Экспо». «Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что на площади 20 квадратных метров горит холодильная установка на кровле здания. В 22:22 пожарные локализовали огонь, в 22:30 открытое горение было ликвидировано. На месте пожара работают 40 человек личного состава, 13 единиц пожарно-спасательной техники. Информации о пострадавших не поступало», — рассказали корреспонденту URA.RU в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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