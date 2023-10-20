Правительство не поддержало увеличение отпуска для пенсионеров

21 октября 2023 в 04:05 Размер текста - 17 +

Работающие пенсионеры имеют право на 28 дней отпуска Фото: Игорь Пантин © URA.RU Правительство РФ не поддержало законопроект об увеличении на семь дней отпуска для работающих пенсионеров. Об этом сказано в отзыве кабмина на законопроект фракции ЛДПР. «Законопроектом предлагается дополнить Трудовой кодекс РФ статьей 351.8, предусматривающей установление особенностей регулирования труда граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Увеличить на семь календарных дней продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для указанных категорий работников», — приводят «Известия» текст документа. В документе сказано, что для работающих пенсионеров, помимо 28 дней отпуска, положено 14 дней неоплаченного отпуска, что определяется ТК РФ при согласовании с работодателем. «Таким образом, вопрос предоставления дополнительных дней отдыха для граждан предпенсионного и пенсионного возраста трудовым законодательством РФ урегулирован в достаточной степени», — подчеркнули в отзыве. Пенсионный возраст в России наступает с 65 лет для мужчин и с 60 лет для женщин. Выйти на пенсию на два года раньше могут россияне, имеющие необходимый трудовой стаж. У мужчин это 42 года, у женщин — 37 лет.

Правительство РФ не поддержало законопроект об увеличении на семь дней отпуска для работающих пенсионеров. Об этом сказано в отзыве кабмина на законопроект фракции ЛДПР. «Законопроектом предлагается дополнить Трудовой кодекс РФ статьей 351.8, предусматривающей установление особенностей регулирования труда граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Увеличить на семь календарных дней продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска для указанных категорий работников», — приводят «Известия» текст документа. В документе сказано, что для работающих пенсионеров, помимо 28 дней отпуска, положено 14 дней неоплаченного отпуска, что определяется ТК РФ при согласовании с работодателем. «Таким образом, вопрос предоставления дополнительных дней отдыха для граждан предпенсионного и пенсионного возраста трудовым законодательством РФ урегулирован в достаточной степени», — подчеркнули в отзыве. Пенсионный возраст в России наступает с 65 лет для мужчин и с 60 лет для женщин. Выйти на пенсию на два года раньше могут россияне, имеющие необходимый трудовой стаж. У мужчин это 42 года, у женщин — 37 лет.