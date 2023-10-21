Виктория Дудакова вышла в октагон под песню «Я русский», которую написал Shaman
Российский боец Виктория Дудакова победила американку Джин Ю Фрей под песню российского артиста Shaman (Ярослав Дронов) «Я русский». Поединок проходил на 294-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби.
«Дудакова вышла на поединок под песню „Я русский“. Она добилась успеха единогласным решением судей по итогам трех раундов», — передает
Дудакова не проиграла еще ни один раз. На ее счету теперь 8 побед. У Джин Ю Фрей на счету 10 поражений и 11 побед.
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