Россиянка вышла на бой под песню «Я русский» и победила американку. Видео

Россиянка Дудакова победила американку Ю Фрей на турнире UFC 294
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Виктория Дудакова вышла в октагон под песню «Я русский», которую написал Shaman Фото:

Российский боец Виктория Дудакова победила американку Джин Ю Фрей под песню российского артиста Shaman (Ярослав Дронов) «Я русский». Поединок проходил на 294-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби.

«Дудакова вышла на поединок под песню „Я русский“. Она добилась успеха единогласным решением судей по итогам трех раундов», — передает Sport24.

Дудакова не проиграла еще ни один раз. На ее счету теперь 8 побед. У Джин Ю Фрей на счету 10 поражений и 11 побед.

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Российский боец Виктория Дудакова победила американку Джин Ю Фрей под песню российского артиста Shaman (Ярослав Дронов) «Я русский». Поединок проходил на 294-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. «Дудакова вышла на поединок под песню „Я русский“. Она добилась успеха единогласным решением судей по итогам трех раундов», — передает Sport24. Дудакова не проиграла еще ни один раз. На ее счету теперь 8 побед. У Джин Ю Фрей на счету 10 поражений и 11 побед.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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