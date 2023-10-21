Россиянка вышла на бой под песню «Я русский» и победила американку. Видео Россиянка Дудакова победила американку Ю Фрей на турнире UFC 294 21 октября 2023 в 20:38 Размер текста - 17 + Виктория Дудакова вышла в октагон под песню «Я русский», которую написал Shaman Фото: соцсети Виктории Дудаковой Российский боец Виктория Дудакова победила американку Джин Ю Фрей под песню российского артиста Shaman (Ярослав Дронов) «Я русский». Поединок проходил на 294-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. «Дудакова вышла на поединок под песню „Я русский“. Она добилась успеха единогласным решением судей по итогам трех раундов», — передает Sport24 . Дудакова не проиграла еще ни один раз. На ее счету теперь 8 побед. У Джин Ю Фрей на счету 10 поражений и 11 побед. Российский боец Виктория Дудакова победила американку Джин Ю Фрей под песню российского артиста Shaman (Ярослав Дронов) «Я русский». Поединок проходил на 294-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. «Дудакова вышла на поединок под песню „Я русский“. Она добилась успеха единогласным решением судей по итогам трех раундов», — передает Sport24. Дудакова не проиграла еще ни один раз. На ее счету теперь 8 побед. У Джин Ю Фрей на счету 10 поражений и 11 побед. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям