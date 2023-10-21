РЖД выплатило челябинскому подростку компенсацию за травму

22 октября 2023 в 05:02 Размер текста - 17 +

Прокуратура помогла добиться компенсации для подростка инвалида Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ОАО «Российские железные дороги» выплатило компенсацию, ученику девятого класса Златоуста Челябинской области, за травму полученную еще весной этого года, при переходе ж-д путей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Проверкой установлено, что в нарушение закона пешеходный мост, собственником которого является ОАО „Российские железные дороги“, от снега и наледи не очищался. Указанное обстоятельство послужило причиной получения школьником травмы при падении и повреждения им верхней одежды», — рассказали в ведомстве. Сообщение о том, что ученик девятого класса упал на пешеходном мосту через железнодорожные пути станции Златоуст и получил травму в прокуратуру поступило от школы. Прокуратура в интересах несовершеннолетнего, являющегося инвалидом передала в суд и помогла взыскать денежные средства за причиненный моральный ущерб, а также затраты на лечение. Судебное решение вступило в законную силу, выплаты произведены.

ОАО «Российские железные дороги» выплатило компенсацию, ученику девятого класса Златоуста Челябинской области, за травму полученную еще весной этого года, при переходе ж-д путей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Проверкой установлено, что в нарушение закона пешеходный мост, собственником которого является ОАО „Российские железные дороги“, от снега и наледи не очищался. Указанное обстоятельство послужило причиной получения школьником травмы при падении и повреждения им верхней одежды», — рассказали в ведомстве. Сообщение о том, что ученик девятого класса упал на пешеходном мосту через железнодорожные пути станции Златоуст и получил травму в прокуратуру поступило от школы. Прокуратура в интересах несовершеннолетнего, являющегося инвалидом передала в суд и помогла взыскать денежные средства за причиненный моральный ущерб, а также затраты на лечение. Судебное решение вступило в законную силу, выплаты произведены.