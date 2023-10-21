21 октября 2023
20 октября 2023

РЖД выплатило челябинскому подростку компенсацию за травму

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молоток правосудия. Челябинск, приговор, наказание, молоток, правосудие, уголовный кодекс, суд, преступление, молоток судьи, судейский молоток
Прокуратура помогла добиться компенсации для подростка инвалида Фото:

ОАО «Российские железные дороги» выплатило компенсацию, ученику девятого класса Златоуста Челябинской области, за травму полученную еще весной этого года, при переходе ж-д путей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Проверкой установлено, что в нарушение закона пешеходный мост, собственником которого является ОАО „Российские железные дороги“, от снега и наледи не очищался. Указанное обстоятельство послужило причиной получения школьником травмы при падении и повреждения им верхней одежды», — рассказали в ведомстве.

Сообщение о том, что ученик девятого класса упал на пешеходном мосту через железнодорожные пути станции Златоуст и получил травму в прокуратуру поступило от школы. Прокуратура в интересах несовершеннолетнего, являющегося инвалидом передала в суд и помогла взыскать денежные средства за причиненный моральный ущерб, а также затраты на лечение. Судебное решение вступило в законную силу, выплаты произведены.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ОАО «Российские железные дороги» выплатило компенсацию, ученику девятого класса Златоуста Челябинской области, за травму полученную еще весной этого года, при переходе ж-д путей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Проверкой установлено, что в нарушение закона пешеходный мост, собственником которого является ОАО „Российские железные дороги“, от снега и наледи не очищался. Указанное обстоятельство послужило причиной получения школьником травмы при падении и повреждения им верхней одежды», — рассказали в ведомстве. Сообщение о том, что ученик девятого класса упал на пешеходном мосту через железнодорожные пути станции Златоуст и получил травму в прокуратуру поступило от школы. Прокуратура в интересах несовершеннолетнего, являющегося инвалидом передала в суд и помогла взыскать денежные средства за причиненный моральный ущерб, а также затраты на лечение. Судебное решение вступило в законную силу, выплаты произведены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...