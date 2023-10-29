Загородную резиденцию экс-отеля теневого мэра Перми продают за 16,5 млн рублей

Под Пермью за 16,5 млн рублей продается загородная резиденция отеля Sport

Бывшая загородная резиденция гостиницы находится в 20 километрах от центра Перми (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Под Пермью продается здание, в котором ранее находилась загородная резиденция отеля Sport. Цена объекта недвижимости — 16,5 млн рублей. Сама гостиница до 2018 года принадлежала структурам депутата гордумы Владимира Плотникова, которого называют теневым мэром Перми.

«Продам двухэтажное здание с огороженным земельным участком. Pанеe там pacпoлагалась зaгoрoдная резидeнция отеля Sport. На данный момент помещение сдано в аренду. Пepвый этаж cоcтoит из большoго холлa, есть pесепшен, кухня, xамам, бaнкeтный зaл и два номeра. Второй этаж состоит из семи гостиничных номеров. Цена — 16,5 млн рублей», — указано в описании на сайте бесплатных объявлений.

Бывшая загородная резиденции отеля Sport расположена в 20 километрах от центра Перми. Ранее там проводили время желающие отдохнуть на свежем воздухе и заняться спортом. Сам отель находится в краевой столице на улице Куйбышева, 49. В 2018 году он был выкуплен зарубежным инвестором за 130 млн рублей у структур депутата гордумы Владимира Плотникова, которого в пермских политэлитах называют теневым мэром.

Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми продается действующий трехзвездочный отель Vicont, рассчитанный на девять номеров различной степени комфортности. Цена объекта недвижимости — 38 млн рублей.