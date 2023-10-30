Екатеринбург занял первое место в РФ по количеству продаваемых в новостройках квартир

Екатеринбург занял первое место в РФ по количеству новых квартир
© Служба новостей «URA.RU»
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С начала 2023 года в Екатеринбурге почти в три раза вырос объем предложения на новые квартиры Фото:

В Екатеринбурге с начала 2023 года почти в три раза вырос объем предложения новых квартир. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимости».

«С начала 2023-го года по сентябрь включительно наиболее заметно объем предложения лотов среди городов-миллионников вырос в Екатеринбурге (+157,3%)», — сообщил собеседник. Количество предложений с января 2023 года выросло с 23 413 до 60 233 лотов к сентябрю этого же года.

На втором месте по росту предложений новостроек расположился Омск с приростом в (+112,3%). На третьем месте с увеличением в (103,3%) находится Воронеж. Всего в пяти городах-миллионниках наблюдается снижение динамики предложения на первичном рынке: в Казани (-28%), Челябинске (-23%), Перми (-16,1%), Самаре (-12,5%) и Санкт-Петербурге (-3,3%).

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В Екатеринбурге с начала 2023 года почти в три раза вырос объем предложения новых квартир. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимости». «С начала 2023-го года по сентябрь включительно наиболее заметно объем предложения лотов среди городов-миллионников вырос в Екатеринбурге (+157,3%)», — сообщил собеседник. Количество предложений с января 2023 года выросло с 23 413 до 60 233 лотов к сентябрю этого же года. На втором месте по росту предложений новостроек расположился Омск с приростом в (+112,3%). На третьем месте с увеличением в (103,3%) находится Воронеж. Всего в пяти городах-миллионниках наблюдается снижение динамики предложения на первичном рынке: в Казани (-28%), Челябинске (-23%), Перми (-16,1%), Самаре (-12,5%) и Санкт-Петербурге (-3,3%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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