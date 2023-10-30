В Пермском крае забраковали более 200 тонн овощей

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Торговый центр. Курган, овощи, лук, грузчик
Овощи изымали за неправильное хранение и отсутствие документов Фото:

С января 2023 года в Пермском крае забраковали 35 партий овощей и фруктов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

«Забраковано 35 партий плодоовощной продукции объемом 240,18 кг. За нарушения в области оборота плодоовощной продукции наложено 8 административных штрафов на общую сумму 190 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

У изъятых партий нашли разные нарушения, среди них отсутствие документов и маркировки, несоблюдение условий хранения. Чтобы избежать заболеваний, которые могут вызвать некачественные фрукты и овощи, рекомендуют покупать продукты в супермаркетах, а не у частных лиц, обращать внимание на внешний вид товара. Также следует отдавать предпочтение сезонным овощам и фруктам, отмечают в пресс-службе.

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С января 2023 года в Пермском крае забраковали 35 партий овощей и фруктов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора. «Забраковано 35 партий плодоовощной продукции объемом 240,18 кг. За нарушения в области оборота плодоовощной продукции наложено 8 административных штрафов на общую сумму 190 тысяч рублей», — сказано в сообщении. У изъятых партий нашли разные нарушения, среди них отсутствие документов и маркировки, несоблюдение условий хранения. Чтобы избежать заболеваний, которые могут вызвать некачественные фрукты и овощи, рекомендуют покупать продукты в супермаркетах, а не у частных лиц, обращать внимание на внешний вид товара. Также следует отдавать предпочтение сезонным овощам и фруктам, отмечают в пресс-службе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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