В Пермском крае забраковали более 200 тонн овощей

Овощи изымали за неправильное хранение и отсутствие документов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С января 2023 года в Пермском крае забраковали 35 партий овощей и фруктов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

«Забраковано 35 партий плодоовощной продукции объемом 240,18 кг. За нарушения в области оборота плодоовощной продукции наложено 8 административных штрафов на общую сумму 190 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

У изъятых партий нашли разные нарушения, среди них отсутствие документов и маркировки, несоблюдение условий хранения. Чтобы избежать заболеваний, которые могут вызвать некачественные фрукты и овощи, рекомендуют покупать продукты в супермаркетах, а не у частных лиц, обращать внимание на внешний вид товара. Также следует отдавать предпочтение сезонным овощам и фруктам, отмечают в пресс-службе.