В Пермском крае бухгалтер школы обокрала учителей на 1,6 млн рублей

31 октября 2023 в 10:17 Размер текста - 17 +

Деньги учителей бухгалтер присваивала себе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В городе Чусовой (Пермский край) бухгалтер школы сама повысила себе зарплату за счет педагогов. Директору она приносила на подпись сфальсифицированные документы. О схеме, которая обогатила мошенницу на 1,6 млн рублей, рассказали в службе судебных приставов. «Женщина предоставляла на подпись директору образовательного учреждения сфальсифицированные платежные ведомости, которые тот согласовывал, не вдаваясь в нюансы, так как полностью доверял подчиненной. Таким образом, денежные средства, выделенные на оплату труда педагогического состава, частично оседали на счетах нечистоплотной сотрудницы», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Также бухгалтер использовала банковские карты уволенных сотрудников. Она продолжала начислять на них зарплаты, а деньги присваивала себе. Решением суда бывшего бухгалтера приговорили к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в 300 тысяч рублей. Также ее обязали возместить ущерб более 1,6 млн рублей.

В городе Чусовой (Пермский край) бухгалтер школы сама повысила себе зарплату за счет педагогов. Директору она приносила на подпись сфальсифицированные документы. О схеме, которая обогатила мошенницу на 1,6 млн рублей, рассказали в службе судебных приставов. «Женщина предоставляла на подпись директору образовательного учреждения сфальсифицированные платежные ведомости, которые тот согласовывал, не вдаваясь в нюансы, так как полностью доверял подчиненной. Таким образом, денежные средства, выделенные на оплату труда педагогического состава, частично оседали на счетах нечистоплотной сотрудницы», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Также бухгалтер использовала банковские карты уволенных сотрудников. Она продолжала начислять на них зарплаты, а деньги присваивала себе. Решением суда бывшего бухгалтера приговорили к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в 300 тысяч рублей. Также ее обязали возместить ущерб более 1,6 млн рублей.