30 октября 2023

В Пермском крае бухгалтер школы обокрала учителей на 1,6 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги учителей бухгалтер присваивала себе Фото:

В городе Чусовой (Пермский край) бухгалтер школы сама повысила себе зарплату за счет педагогов. Директору она приносила на подпись сфальсифицированные документы. О схеме, которая обогатила мошенницу на 1,6 млн рублей, рассказали в службе судебных приставов.

«Женщина предоставляла на подпись директору образовательного учреждения сфальсифицированные платежные ведомости, которые тот согласовывал, не вдаваясь в нюансы, так как полностью доверял подчиненной. Таким образом, денежные средства, выделенные на оплату труда педагогического состава, частично оседали на счетах нечистоплотной сотрудницы», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.

Также бухгалтер использовала банковские карты уволенных сотрудников. Она продолжала начислять на них зарплаты, а деньги присваивала себе. Решением суда бывшего бухгалтера приговорили к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в 300 тысяч рублей. Также ее обязали возместить ущерб более 1,6 млн рублей.

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В городе Чусовой (Пермский край) бухгалтер школы сама повысила себе зарплату за счет педагогов. Директору она приносила на подпись сфальсифицированные документы. О схеме, которая обогатила мошенницу на 1,6 млн рублей, рассказали в службе судебных приставов. «Женщина предоставляла на подпись директору образовательного учреждения сфальсифицированные платежные ведомости, которые тот согласовывал, не вдаваясь в нюансы, так как полностью доверял подчиненной. Таким образом, денежные средства, выделенные на оплату труда педагогического состава, частично оседали на счетах нечистоплотной сотрудницы», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Также бухгалтер использовала банковские карты уволенных сотрудников. Она продолжала начислять на них зарплаты, а деньги присваивала себе. Решением суда бывшего бухгалтера приговорили к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в 300 тысяч рублей. Также ее обязали возместить ущерб более 1,6 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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