Полиция задержала свердловчанина, который избил трех детей битой

01 ноября 2023 в 10:29 Размер текста - 17 +

Парень напал с битой на школьников из-за того, что они обидели его брата Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полиция задержала подростка из села Кашино (Свердловская область), который избил битой трех детей за то, что они толкнули его младшего брата в снег. Об этом заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Сотрудники территориального ОВД оперативно задержали подозреваемого. Собранные материалы были направлены в региональное управление СКР для принятия процессуального решения», — заявил Горелых. Ранее в селе Кашино мальчик избил битой трех детей за то, что они толкнули его младшего брата в снег. Пострадавшие получили серьезные травмы головы. Делом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Полиция задержала подростка из села Кашино (Свердловская область), который избил битой трех детей за то, что они толкнули его младшего брата в снег. Об этом заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Сотрудники территориального ОВД оперативно задержали подозреваемого. Собранные материалы были направлены в региональное управление СКР для принятия процессуального решения», — заявил Горелых. Ранее в селе Кашино мальчик избил битой трех детей за то, что они толкнули его младшего брата в снег. Пострадавшие получили серьезные травмы головы. Делом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.