31 октября 2023

Полиция задержала свердловчанина, который избил трех детей битой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Коллекторы. Екатеринбург, коллектор, бандитизм, бита, долг, насилие, грабеж, агрессия, преступность, выбивание долгов, вышибала, браток
Парень напал с битой на школьников из-за того, что они обидели его брата Фото:

Полиция задержала подростка из села Кашино (Свердловская область), который избил битой трех детей за то, что они толкнули его младшего брата в снег. Об этом заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Сотрудники территориального ОВД оперативно задержали подозреваемого. Собранные материалы были направлены в региональное управление СКР для принятия процессуального решения», — заявил Горелых.

Ранее в селе Кашино мальчик избил битой трех детей за то, что они толкнули его младшего брата в снег. Пострадавшие получили серьезные травмы головы. Делом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полиция задержала подростка из села Кашино (Свердловская область), который избил битой трех детей за то, что они толкнули его младшего брата в снег. Об этом заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Сотрудники территориального ОВД оперативно задержали подозреваемого. Собранные материалы были направлены в региональное управление СКР для принятия процессуального решения», — заявил Горелых. Ранее в селе Кашино мальчик избил битой трех детей за то, что они толкнули его младшего брата в снег. Пострадавшие получили серьезные травмы головы. Делом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...