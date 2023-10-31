Полиция задержала свердловчанина, который избил трех детей битой

Полиция задержала подростка из села Кашино (Свердловская область), который избил битой трех детей за то, что они толкнули его младшего брата в снег. Об этом заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Сотрудники территориального ОВД оперативно задержали подозреваемого. Собранные материалы были направлены в региональное управление СКР для принятия процессуального решения», — заявил Горелых.
Ранее в селе Кашино мальчик избил битой трех детей за то, что они толкнули его младшего брата в снег. Пострадавшие получили серьезные травмы головы. Делом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.