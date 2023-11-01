01 ноября 2023

Посол РФ признал, что Германия страдает из-за антироссийских санкций

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг германии, флаг, германия
Антироссийские санкции плохо влияют на все отрасли экономики Германии Фото:

Негативные последствия от антироссийских санкций наблюдаются практически во всех отраслях экономики Германии. Об этом заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

«Антироссийские санкции обходятся Германии очень дорого. Прямые потери, недополученная выгода оцениваются экспертами в сотни миллиардов евро, негативные последствия наблюдаются практически во всех отраслях экономики, прежде всего в промышленном секторе», — передают слова Нечаева журналисты «Известия».

По его словам, без энергоресурсов из России местная индустрия переживает серьезные проблемы. По прогнозам МВФ, Германия будет единственной из индустриальных стран, кто столкнется с рецессией по итогам этого года

Посол России также уточнил, что падение ВВП в Германии составит около 0,4%. В 2022 году его объем упал на 16,5%, составив 49,8 млрд евро. В текущем году ожидается еще более существенное сокращение. Только за первые восемь месяцев он составил лишь 9,3 млрд евро.

Ранее летом экономика Германии вновь не смогла набрать обороты. В третьем квартале объем ВВП с учетом ценовых, сезонных и календарных эффектов незначительно снизился — на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, передает MК.RU. Также сообщалось, что резкое падение доходов достаточно большой части населения должно привести к падению всей экономики, включая и сферу услуг, в которой занято большое количество немцев. Это станет началом полноценного экономического кризиса, передает телеканал 360.

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Негативные последствия от антироссийских санкций наблюдаются практически во всех отраслях экономики Германии. Об этом заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев. «Антироссийские санкции обходятся Германии очень дорого. Прямые потери, недополученная выгода оцениваются экспертами в сотни миллиардов евро, негативные последствия наблюдаются практически во всех отраслях экономики, прежде всего в промышленном секторе», — передают слова Нечаева журналисты «Известия». По его словам, без энергоресурсов из России местная индустрия переживает серьезные проблемы. По прогнозам МВФ, Германия будет единственной из индустриальных стран, кто столкнется с рецессией по итогам этого года Посол России также уточнил, что падение ВВП в Германии составит около 0,4%. В 2022 году его объем упал на 16,5%, составив 49,8 млрд евро. В текущем году ожидается еще более существенное сокращение. Только за первые восемь месяцев он составил лишь 9,3 млрд евро. Ранее летом экономика Германии вновь не смогла набрать обороты. В третьем квартале объем ВВП с учетом ценовых, сезонных и календарных эффектов незначительно снизился — на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, передает MК.RU. Также сообщалось, что резкое падение доходов достаточно большой части населения должно привести к падению всей экономики, включая и сферу услуг, в которой занято большое количество немцев. Это станет началом полноценного экономического кризиса, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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