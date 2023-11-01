Посол РФ признал, что Германия страдает из-за антироссийских санкций

02 ноября 2023 в 04:20 Размер текста - 17 +

Антироссийские санкции плохо влияют на все отрасли экономики Германии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Негативные последствия от антироссийских санкций наблюдаются практически во всех отраслях экономики Германии. Об этом заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев. «Антироссийские санкции обходятся Германии очень дорого. Прямые потери, недополученная выгода оцениваются экспертами в сотни миллиардов евро, негативные последствия наблюдаются практически во всех отраслях экономики, прежде всего в промышленном секторе», — передают слова Нечаева журналисты «Известия». По его словам, без энергоресурсов из России местная индустрия переживает серьезные проблемы. По прогнозам МВФ, Германия будет единственной из индустриальных стран, кто столкнется с рецессией по итогам этого года Посол России также уточнил, что падение ВВП в Германии составит около 0,4%. В 2022 году его объем упал на 16,5%, составив 49,8 млрд евро. В текущем году ожидается еще более существенное сокращение. Только за первые восемь месяцев он составил лишь 9,3 млрд евро. Ранее летом экономика Германии вновь не смогла набрать обороты. В третьем квартале объем ВВП с учетом ценовых, сезонных и календарных эффектов незначительно снизился — на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, передает MК.RU . Также сообщалось, что резкое падение доходов достаточно большой части населения должно привести к падению всей экономики, включая и сферу услуг, в которой занято большое количество немцев. Это станет началом полноценного экономического кризиса, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Негативные последствия от антироссийских санкций наблюдаются практически во всех отраслях экономики Германии. Об этом заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев. «Антироссийские санкции обходятся Германии очень дорого. Прямые потери, недополученная выгода оцениваются экспертами в сотни миллиардов евро, негативные последствия наблюдаются практически во всех отраслях экономики, прежде всего в промышленном секторе», — передают слова Нечаева журналисты «Известия». По его словам, без энергоресурсов из России местная индустрия переживает серьезные проблемы. По прогнозам МВФ, Германия будет единственной из индустриальных стран, кто столкнется с рецессией по итогам этого года Посол России также уточнил, что падение ВВП в Германии составит около 0,4%. В 2022 году его объем упал на 16,5%, составив 49,8 млрд евро. В текущем году ожидается еще более существенное сокращение. Только за первые восемь месяцев он составил лишь 9,3 млрд евро. Ранее летом экономика Германии вновь не смогла набрать обороты. В третьем квартале объем ВВП с учетом ценовых, сезонных и календарных эффектов незначительно снизился — на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, передает MК.RU. Также сообщалось, что резкое падение доходов достаточно большой части населения должно привести к падению всей экономики, включая и сферу услуг, в которой занято большое количество немцев. Это станет началом полноценного экономического кризиса, передает телеканал 360.