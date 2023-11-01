В Сургуте двух подростков задержали за вымогательство и угрозы ножом

02 ноября 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

Подростки отобрали у знакомого телефон и требовали деньги, угрожая ножом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте (ХМАО) двух 17-летних подростков задержали по обвинению в грабеже, разбойном нападении и вымогательстве. На сайте управления Следственного комитета России по ХМАО опубликована информация о том, что обвиняемые украли у потерпевшего телефон и вымогали деньги, а на следующий день пришли к нему на работу и угрожали ножом. «По версии следствия, в октябре 2023 года обвиняемые открыто похитили у ранее им знакомого молодого человека мобильный телефон, а после этого вымогали у потерпевшего деньги, угрожая применить насилие в случае невыполнения требований или обращения за помощью в правоохранительные органы. На следующий день обвиняемые пришли на работу к потерпевшему и, угрожая ножом, стали требовать от него незамедлительной передачи денег. Когда потерпевший вызвал полицию, обвиняемые ушли, но позже были задержаны сотрудниками правоохранительных органов», — указано в публикации. СК ходатайствовал о заключении подростков под стражу. Им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 161 (грабеж), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Расследование продолжается.

В Сургуте (ХМАО) двух 17-летних подростков задержали по обвинению в грабеже, разбойном нападении и вымогательстве. На сайте управления Следственного комитета России по ХМАО опубликована информация о том, что обвиняемые украли у потерпевшего телефон и вымогали деньги, а на следующий день пришли к нему на работу и угрожали ножом. «По версии следствия, в октябре 2023 года обвиняемые открыто похитили у ранее им знакомого молодого человека мобильный телефон, а после этого вымогали у потерпевшего деньги, угрожая применить насилие в случае невыполнения требований или обращения за помощью в правоохранительные органы. На следующий день обвиняемые пришли на работу к потерпевшему и, угрожая ножом, стали требовать от него незамедлительной передачи денег. Когда потерпевший вызвал полицию, обвиняемые ушли, но позже были задержаны сотрудниками правоохранительных органов», — указано в публикации. СК ходатайствовал о заключении подростков под стражу. Им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 161 (грабеж), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Расследование продолжается.