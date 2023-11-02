02 ноября 2023

Мэра Екатеринбурга возмутили рабочие, ездящие обедать на снегоуборочной технике

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов устроил подчиненным разнос из-за плохой уборки снега
Алексей Орлов устроил подчиненным разнос из-за плохой уборки снега Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил организовать горячее питание для сотрудников районных дорожно-эксплуатационных управлений (ДЭУ), убирающих город от снега. Его возмутило сообщение кого-то из подчиненных, что грейдеристы ездят на обеды прямо на тракторах.

«Это непозволительная роскошь — на тракторе „Беларусь“ ездить в кафе на обед. Мне сказали, что были такие случаи. Я говорю, давайте эти случаи исключать, потому что он [грейдерист] там 40 минут едет в одну сторону, в другую, тратит топливо и — самое главное — время», — сказал мэр URA.RU. «[Поручено] обеспечить их горячим питанием бесплатным — чтобы люди, не отвлекаясь от работы, могли в перерыв пообедать, поужинать, особенно в ночное время», — добавил Орлов.

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В ДЭУ остается кадровый дефицит — в районе 30-35%. Одна из причин, по словам мэра, — строительство трассы Москва-Казань-Екатеринбург (об этом URA.RU писало еще в ноябре 2021-го). Там «предлагаются совершенно другие условия», отметил Орлов. На совещании, как удалось подслушать, он дал понять, что в следующем году екатеринбургский участок дороги сдадут, и таких же проектов — с финансовой поддержкой федерации — пока не предвидится., поэтому часть людей, вероятно, в ДЭУ вернется.

Чтобы как-то стимулировать рабочих, в ДЭУ не только введут питание, но и уже подняли зарплаты. Правда, менее существенно, чем в прошлом году: 5% (с 1 октября) против 12% в 2022-м, поделился градоначальник.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил организовать горячее питание для сотрудников районных дорожно-эксплуатационных управлений (ДЭУ), убирающих город от снега. Его возмутило сообщение кого-то из подчиненных, что грейдеристы ездят на обеды прямо на тракторах. «Это непозволительная роскошь — на тракторе „Беларусь“ ездить в кафе на обед. Мне сказали, что были такие случаи. Я говорю, давайте эти случаи исключать, потому что он [грейдерист] там 40 минут едет в одну сторону, в другую, тратит топливо и — самое главное — время», — сказал мэр URA.RU. «[Поручено] обеспечить их горячим питанием бесплатным — чтобы люди, не отвлекаясь от работы, могли в перерыв пообедать, поужинать, особенно в ночное время», — добавил Орлов. В ДЭУ остается кадровый дефицит — в районе 30-35%. Одна из причин, по словам мэра, — строительство трассы Москва-Казань-Екатеринбург (об этом URA.RU писало еще в ноябре 2021-го). Там «предлагаются совершенно другие условия», отметил Орлов. На совещании, как удалось подслушать, он дал понять, что в следующем году екатеринбургский участок дороги сдадут, и таких же проектов — с финансовой поддержкой федерации — пока не предвидится., поэтому часть людей, вероятно, в ДЭУ вернется. Чтобы как-то стимулировать рабочих, в ДЭУ не только введут питание, но и уже подняли зарплаты. Правда, менее существенно, чем в прошлом году: 5% (с 1 октября) против 12% в 2022-м, поделился градоначальник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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