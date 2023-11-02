Мэра Екатеринбурга возмутили рабочие, ездящие обедать на снегоуборочной технике

03 ноября 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов устроил подчиненным разнос из-за плохой уборки снега Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил организовать горячее питание для сотрудников районных дорожно-эксплуатационных управлений (ДЭУ), убирающих город от снега. Его возмутило сообщение кого-то из подчиненных, что грейдеристы ездят на обеды прямо на тракторах. «Это непозволительная роскошь — на тракторе „Беларусь“ ездить в кафе на обед. Мне сказали, что были такие случаи. Я говорю, давайте эти случаи исключать, потому что он [грейдерист] там 40 минут едет в одну сторону, в другую, тратит топливо и — самое главное — время», — сказал мэр URA.RU. «[Поручено] обеспечить их горячим питанием бесплатным — чтобы люди, не отвлекаясь от работы, могли в перерыв пообедать, поужинать, особенно в ночное время», — добавил Орлов. Новость по теме Мэр Екатеринбурга назвал худший район по уборке снега В ДЭУ остается кадровый дефицит — в районе 30-35%. Одна из причин, по словам мэра, — строительство трассы Москва-Казань-Екатеринбург (об этом URA.RU писало еще в ноябре 2021-го). Там «предлагаются совершенно другие условия», отметил Орлов. На совещании, как удалось подслушать, он дал понять, что в следующем году екатеринбургский участок дороги сдадут, и таких же проектов — с финансовой поддержкой федерации — пока не предвидится., поэтому часть людей, вероятно, в ДЭУ вернется. Чтобы как-то стимулировать рабочих, в ДЭУ не только введут питание, но и уже подняли зарплаты. Правда, менее существенно, чем в прошлом году: 5% (с 1 октября) против 12% в 2022-м, поделился градоначальник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил организовать горячее питание для сотрудников районных дорожно-эксплуатационных управлений (ДЭУ), убирающих город от снега. Его возмутило сообщение кого-то из подчиненных, что грейдеристы ездят на обеды прямо на тракторах. «Это непозволительная роскошь — на тракторе „Беларусь“ ездить в кафе на обед. Мне сказали, что были такие случаи. Я говорю, давайте эти случаи исключать, потому что он [грейдерист] там 40 минут едет в одну сторону, в другую, тратит топливо и — самое главное — время», — сказал мэр URA.RU. «[Поручено] обеспечить их горячим питанием бесплатным — чтобы люди, не отвлекаясь от работы, могли в перерыв пообедать, поужинать, особенно в ночное время», — добавил Орлов. В ДЭУ остается кадровый дефицит — в районе 30-35%. Одна из причин, по словам мэра, — строительство трассы Москва-Казань-Екатеринбург (об этом URA.RU писало еще в ноябре 2021-го). Там «предлагаются совершенно другие условия», отметил Орлов. На совещании, как удалось подслушать, он дал понять, что в следующем году екатеринбургский участок дороги сдадут, и таких же проектов — с финансовой поддержкой федерации — пока не предвидится., поэтому часть людей, вероятно, в ДЭУ вернется. Чтобы как-то стимулировать рабочих, в ДЭУ не только введут питание, но и уже подняли зарплаты. Правда, менее существенно, чем в прошлом году: 5% (с 1 октября) против 12% в 2022-м, поделился градоначальник.