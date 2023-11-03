Медведчук раскрыл, кто станет последним президентом в истории Украины

Медведчук: Зеленский станет последним президентом Украины

03 ноября 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

Виктор Медведчук (на фото) заявил, Владимир Зеленский «цинично предал» свою страну Фото: Официальный сайт Президента России Владимир Зеленский станет последним президентом Украины. Об этом написал глава Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. «Зеленскому не удалось преодолеть вектор на предательство всех и вся, он уничтожил государство, как таковое, создал преступную диктатуру нацизма и милитаризма, и потому он будет последним президентом страны, которую он так цинично предал», — написал Виктор Медведчук в статье для платформы «Смотрим». Он уточнил, что украинский лидер сам же создал систему, которая его уничтожит. По словам Медведчука, сегодня все могут наблюдать за тем, как украинский майдан «сам себя пожирает». Он подчеркнул, что те, кто недавно были героями, вдруг превращаются в преступников, а некогда союзники Киева стали его врагами. Ранее Медведчук заявлял, что Зеленский намерен пожертвовать своей страной ради одобрения Запада, хотя мог предотвратить конфликт с Россией. По его словам, партия нынешнего главы государства «Слуга народа» потеряла свое лидерство, из-за чего Зеленскому стали нужны «Война и враги». Оппозиционер подчеркнул, что Украина была обречена стать горячей точкой.

Владимир Зеленский станет последним президентом Украины. Об этом написал глава Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. «Зеленскому не удалось преодолеть вектор на предательство всех и вся, он уничтожил государство, как таковое, создал преступную диктатуру нацизма и милитаризма, и потому он будет последним президентом страны, которую он так цинично предал», — написал Виктор Медведчук в статье для платформы «Смотрим». Он уточнил, что украинский лидер сам же создал систему, которая его уничтожит. По словам Медведчука, сегодня все могут наблюдать за тем, как украинский майдан «сам себя пожирает». Он подчеркнул, что те, кто недавно были героями, вдруг превращаются в преступников, а некогда союзники Киева стали его врагами. Ранее Медведчук заявлял, что Зеленский намерен пожертвовать своей страной ради одобрения Запада, хотя мог предотвратить конфликт с Россией. По его словам, партия нынешнего главы государства «Слуга народа» потеряла свое лидерство, из-за чего Зеленскому стали нужны «Война и враги». Оппозиционер подчеркнул, что Украина была обречена стать горячей точкой.