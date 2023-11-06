Свердловская топ-чиновница спасается от скандала с зарплатами

Глава департамента развития туризма (ДРТ) Свердловской области Эльмира Туканова, ранее попавшая под проверки контрольных органов, ищет способ выйти из скандала с невыплатой зарплат в туркластере «Гора Белая». Как стало известно URA.RU, она переложила взаимодействие с этим и другими туркластерами на своего зама Юрия Патанина.
«Наделить замдиректора департамента развития по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Юрия Патанина полномочием по кураторству автономной некоммерческой организацией (АНО) «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области <…> Проверить исполнение ключевых событий по завершении второго этапа концепции развития кластера «Гора Белая»», — сказано в подписанном Тукановой приказе (имеется в распоряжении URA.RU).
Сама Туканова объяснила корреспонденту, что подготовила документ «по поручению замгубернатора Дмитрия Ионина» — «для осуществления контроля над реализацией проектов АНО». По мнению собеседников агентства, приказом в данной редакции чиновница переложила персональную ответственность за задержку зарплат в подведе на своего подчиненного.
О том, что сотрудники «Горы Белой» уже больше месяца сидят без денег, URA.RU сообщало в конце октября. Тогда Туканова неожиданно для членов кабмина заблокировала свое же предложение о направлении имеющихся на счетах туркластера средств целевой субсидии на закрытие долгов. На межведомственном совещании руководитель ДРТ, по неофициальной информации, якобы попыталась сделать так, чтобы решение принял региональный минфин.
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