04 ноября 2023

За сутки свердловские инспекторы отстранили от вождения 80 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие моста через реку Чусовая . Пермь, гибдд, инспектор дпс
Восьми свердловчанам грозит уголовная ответственность за повторное вождение пьяными Фото:

В Свердловской области 4 ноября сотрудники Госавтоинспекции от управления автомобилем отстранили 80 водителей, 30 из которых оказались пьяными, а в отношении восьми решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Только за вчерашние сутки [4 ноября] от управления отстранены 80 водителей, у 30-ти из которых установлено состояние алкогольного опьянения, 11 из них отказались от процедуры прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В отношении восьми автовладельцев решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное вождение в пьяном виде», — сказано в сообщении.

В список дорожных нарушителей вошли 29 водителей, которые уже привлечены к административной ответственности за управление автомобилем, не имея на то права. «Еще пять человек передали управление лицу без прав», отметили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Ранее URA.RU писало, что с 20 по 22 октября на Среднем Урале отстранены от вождения 248 автомобилистов. Всего за три дня автоинспекторы пресекли 3,9 тысячи грубых нарушений ПДД.

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В Свердловской области 4 ноября сотрудники Госавтоинспекции от управления автомобилем отстранили 80 водителей, 30 из которых оказались пьяными, а в отношении восьми решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Только за вчерашние сутки [4 ноября] от управления отстранены 80 водителей, у 30-ти из которых установлено состояние алкогольного опьянения, 11 из них отказались от процедуры прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В отношении восьми автовладельцев решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное вождение в пьяном виде», — сказано в сообщении. В список дорожных нарушителей вошли 29 водителей, которые уже привлечены к административной ответственности за управление автомобилем, не имея на то права. «Еще пять человек передали управление лицу без прав», отметили в пресс-службе регионального УГИБДД. Ранее URA.RU писало, что с 20 по 22 октября на Среднем Урале отстранены от вождения 248 автомобилистов. Всего за три дня автоинспекторы пресекли 3,9 тысячи грубых нарушений ПДД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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