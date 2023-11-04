За сутки свердловские инспекторы отстранили от вождения 80 человек

05 ноября 2023 в 23:24 Размер текста - 17 +

Восьми свердловчанам грозит уголовная ответственность за повторное вождение пьяными Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Свердловской области 4 ноября сотрудники Госавтоинспекции от управления автомобилем отстранили 80 водителей, 30 из которых оказались пьяными, а в отношении восьми решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Только за вчерашние сутки [4 ноября] от управления отстранены 80 водителей, у 30-ти из которых установлено состояние алкогольного опьянения, 11 из них отказались от процедуры прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В отношении восьми автовладельцев решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное вождение в пьяном виде», — сказано в сообщении. В список дорожных нарушителей вошли 29 водителей, которые уже привлечены к административной ответственности за управление автомобилем, не имея на то права. «Еще пять человек передали управление лицу без прав», отметили в пресс-службе регионального УГИБДД. Ранее URA.RU писало, что с 20 по 22 октября на Среднем Урале отстранены от вождения 248 автомобилистов. Всего за три дня автоинспекторы пресекли 3,9 тысячи грубых нарушений ПДД.

В Свердловской области 4 ноября сотрудники Госавтоинспекции от управления автомобилем отстранили 80 водителей, 30 из которых оказались пьяными, а в отношении восьми решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Только за вчерашние сутки [4 ноября] от управления отстранены 80 водителей, у 30-ти из которых установлено состояние алкогольного опьянения, 11 из них отказались от процедуры прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В отношении восьми автовладельцев решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное вождение в пьяном виде», — сказано в сообщении. В список дорожных нарушителей вошли 29 водителей, которые уже привлечены к административной ответственности за управление автомобилем, не имея на то права. «Еще пять человек передали управление лицу без прав», отметили в пресс-службе регионального УГИБДД. Ранее URA.RU писало, что с 20 по 22 октября на Среднем Урале отстранены от вождения 248 автомобилистов. Всего за три дня автоинспекторы пресекли 3,9 тысячи грубых нарушений ПДД.