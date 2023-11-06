WSJ: Израиль получит от США высокоточные бомбы на 320 млн долларов

07 ноября 2023 в 02:00 Размер текста - 17 +

США передадут высокоточное оружие Израилю, чтобы было меньше жертв среди жителей Газы Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Josiah Brown США собираются передать Израилю высокоточные бомбы стоимостью 320 млн. долларов, чтобы снизить число жертв среди мирных жителей Газы. Об этом сообщает The Wall Street Journal. «Администрация Байдена планирует передать Израилю высокоточные бомбы на сумму 320 миллионов долларов. Самое по себе это является крупной оружейной сделкой на фоне возросшей обеспокоенности в Конгрессе и среди некоторых официальных лиц США по поводу растущего числа погибших среди гражданского населения в Газе»,— пишет американское издание , ссылаясь на собственные источники в Белом доме. Ранее сообщалось, что конгрессмены от демократической партии США задумались о наказании Израиля за тактику нанесения ударов по Газе, в результате которой гибнут мирные палестинцы.В качестве одной из мер воздействия на Израиль, конгрессмены предлагали сокращение поставок военной помощи от США. В тоже время президент Джо Байден пообещал израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, что Израиль продолжит получать средства, необходимые для борьбы с движением ХАМАС, сообщало ранее RT.

США собираются передать Израилю высокоточные бомбы стоимостью 320 млн. долларов, чтобы снизить число жертв среди мирных жителей Газы. Об этом сообщает The Wall Street Journal. «Администрация Байдена планирует передать Израилю высокоточные бомбы на сумму 320 миллионов долларов. Самое по себе это является крупной оружейной сделкой на фоне возросшей обеспокоенности в Конгрессе и среди некоторых официальных лиц США по поводу растущего числа погибших среди гражданского населения в Газе»,—пишет американское издание, ссылаясь на собственные источники в Белом доме. Ранее сообщалось, что конгрессмены от демократической партии США задумались о наказании Израиля за тактику нанесения ударов по Газе, в результате которой гибнут мирные палестинцы.В качестве одной из мер воздействия на Израиль, конгрессмены предлагали сокращение поставок военной помощи от США. В тоже время президент Джо Байден пообещал израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, что Израиль продолжит получать средства, необходимые для борьбы с движением ХАМАС, сообщало ранее RT.