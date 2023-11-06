06 ноября 2023

Госдеп: США пригласили Россию на саммит АТЭС

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США пригласили все экономики-члены к участию в лидерской встрече Фото:

США пригласили всех членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) на саммит лидеров, который пройдет в ноябре в Сан-Франциско. Об этом заявил старший представитель госдепартамента США по АТЭС Мэтт Мюррэй.

«Соединенные Штаты пригласили всех членов АТЭС принять участие в лидерской встрече», — сообщил Мюррэй. Россия также в числе приглашенных принять участие в саммите АТЭС.

Ранее в США планировали провести работу для обеспечения надлежащее участие делегации от России в саммите АТЭС в Сан-Франциско в ноябре, но с учетом санкций. Об этом заявили в американском Госдепартаменте. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва считает нарушением попытки США обусловить санкциями рассылку приглашений на предстоящий в ноябре саммит АТЭС, пишет RT.

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США пригласили всех членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) на саммит лидеров, который пройдет в ноябре в Сан-Франциско. Об этом заявил старший представитель госдепартамента США по АТЭС Мэтт Мюррэй. «Соединенные Штаты пригласили всех членов АТЭС принять участие в лидерской встрече», — сообщил Мюррэй. Россия также в числе приглашенных принять участие в саммите АТЭС. Ранее в США планировали провести работу для обеспечения надлежащее участие делегации от России в саммите АТЭС в Сан-Франциско в ноябре, но с учетом санкций. Об этом заявили в американском Госдепартаменте. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва считает нарушением попытки США обусловить санкциями рассылку приглашений на предстоящий в ноябре саммит АТЭС, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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