Карта боевых действий на Украине 7 ноября

WarGonzo: ВСУ атакуют войска РФ с левого берега Днепра

07 ноября 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Российская армия сохраняет инициативу практически на всех фронтовых участках Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнослужащие проводят боевые действия на нескольких фронтовых участках спецоперации на Украине. На всех актуальных направлениях инициатива остается за РФ, кроме херсонского участка: там ВСУ атакуют российских солдат при помощи артиллерии с левого берега Днепра. URA.RU приводит главные новости о спецоперации от военкоров и публикует карту боевых действий на 7 ноября. На херсонском направлении ВСУ с левого берега Днепра работают при помощи артиллерии по российским позициям. Украинские морпехи также успешно сменяются и удерживают собственные позиции. Кроме того, ВСУ проводят отвлекающие маневры, прорываясь к населенным пунктам Пойма, Песчановка и Подстепное.

Инициатива сохраняется за Россией на углегорском направлении. Атака российских солдат со стороны села Никольское заставила украинские силы отступить назад.

Также активные боевые действия разворачиваются на авдеевском направлении с разных сторон от одноименного города. На северо-западе от города российские бойцы смогли расширить зону контроля вдоль железнодорожных путей.

Российские солдаты смогли существенно продвинуться на бахмутском направлении. Они смогли переместиться от села Берховка, находящегося на севере от Бахмута (Артемовска), на юго-запад. Также бойцы смогли продвинуться на запад от населенного пункта Клещеевка.

На луганском направлении ВС РФ атаковали врага у поселка Петропавловка и села Синьковка. Заняты новые позиции в «серой зоне».

Карта боевых действий на Украине 7 ноября 2023 года Фото: карта URA.RU

Российские военнослужащие проводят боевые действия на нескольких фронтовых участках спецоперации на Украине. На всех актуальных направлениях инициатива остается за РФ, кроме херсонского участка: там ВСУ атакуют российских солдат при помощи артиллерии с левого берега Днепра. URA.RU приводит главные новости о спецоперации от военкоров и публикует карту боевых действий на 7 ноября. На луганском направлении ВС РФ атаковали врага у поселка Петропавловка и села Синьковка. Заняты новые позиции в «серой зоне».