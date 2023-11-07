Карта боевых действий на Украине 7 ноября

WarGonzo: ВСУ атакуют войска РФ с левого берега Днепра
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, россия, армия, техника, танк, stock, Т-90А, сбойка
Российская армия сохраняет инициативу практически на всех фронтовых участках Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие проводят боевые действия на нескольких фронтовых участках спецоперации на Украине. На всех актуальных направлениях инициатива остается за РФ, кроме херсонского участка: там ВСУ атакуют российских солдат при помощи артиллерии с левого берега Днепра. URA.RU приводит главные новости о спецоперации от военкоров и публикует карту боевых действий на 7 ноября.

  • На херсонском направлении ВСУ с левого берега Днепра работают при помощи артиллерии по российским позициям. Украинские морпехи также успешно сменяются и удерживают собственные позиции. Кроме того, ВСУ проводят отвлекающие маневры, прорываясь к населенным пунктам Пойма, Песчановка и Подстепное.
  • Инициатива сохраняется за Россией на углегорском направлении. Атака российских солдат со стороны села Никольское заставила украинские силы отступить назад.
  • Также активные боевые действия разворачиваются на авдеевском направлении с разных сторон от одноименного города. На северо-западе от города российские бойцы смогли расширить зону контроля вдоль железнодорожных путей.
  • Российские солдаты смогли существенно продвинуться на бахмутском направлении. Они смогли переместиться от села Берховка, находящегося на севере от Бахмута (Артемовска), на юго-запад. Также бойцы смогли продвинуться на запад от населенного пункта Клещеевка.

  • На луганском направлении ВС РФ атаковали врага у поселка Петропавловка и села Синьковка. Заняты новые позиции в «серой зоне».

  • Карта боевых действий на Украине 7 ноября 2023 года
    Карта боевых действий на Украине 7 ноября 2023 года
    Фото:

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Российские военнослужащие проводят боевые действия на нескольких фронтовых участках спецоперации на Украине. На всех актуальных направлениях инициатива остается за РФ, кроме херсонского участка: там ВСУ атакуют российских солдат при помощи артиллерии с левого берега Днепра. URA.RU приводит главные новости о спецоперации от военкоров и публикует карту боевых действий на 7 ноября. На луганском направлении ВС РФ атаковали врага у поселка Петропавловка и села Синьковка. Заняты новые позиции в «серой зоне».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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