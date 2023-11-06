Жителю ХМАО, который зарезал друга на Новый год, вынесли приговор

Жителя Покачей приговорили к 13 годам тюрьмы за убийство друга на Новый год

07 ноября 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Югорчанин зарезал собутыльника 1 января Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жителя Покачей (ХМАО) приговорили к 13 годам тюрьмы за убийство своего собутыльника. Югорчанин зарезал его 1 января. Об этом URA.RU сообщили в окружном Следкоме. «Произошел конфликт, в ходе которого подсудимый нанес потерпевшему множественные удары ножом. От полученных телесных повреждений смерть потерпевшего наступила на месте преступления. Приговором суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства. Отбывать наказание югорчанин будет в исправительной колонии строгого режима. Само убийство произошло в Покачах на улице Молодежной, дом № 5.

Жителя Покачей (ХМАО) приговорили к 13 годам тюрьмы за убийство своего собутыльника. Югорчанин зарезал его 1 января. Об этом URA.RU сообщили в окружном Следкоме. «Произошел конфликт, в ходе которого подсудимый нанес потерпевшему множественные удары ножом. От полученных телесных повреждений смерть потерпевшего наступила на месте преступления. Приговором суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства. Отбывать наказание югорчанин будет в исправительной колонии строгого режима. Само убийство произошло в Покачах на улице Молодежной, дом № 5.