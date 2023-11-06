Жителю ХМАО, который зарезал друга на Новый год, вынесли приговор

Югорчанин зарезал собутыльника 1 января
Жителя Покачей (ХМАО) приговорили к 13 годам тюрьмы за убийство своего собутыльника. Югорчанин зарезал его 1 января. Об этом URA.RU сообщили в окружном Следкоме.
«Произошел конфликт, в ходе которого подсудимый нанес потерпевшему множественные удары ножом. От полученных телесных повреждений смерть потерпевшего наступила на месте преступления. Приговором суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства.
Отбывать наказание югорчанин будет в исправительной колонии строгого режима. Само убийство произошло в Покачах на улице Молодежной, дом № 5.
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