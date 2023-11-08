Авито: В Челябинске цены на вторичное жилье выросли до 4,3 млн рублей за объект

В городе цена вторичных квартир в среднем составляет 4,3 млн рублей за объект Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске в октябре 2023 года из-за роста ключевой ставки ЦБ РФ и ухудшения условий по ипотеке на 14% снизился спрос на вторичное жилье. Цены на данную недвижимость в городе также выросли на 5%, в среднем составив 4,3 млн рублей за объект, сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«Спрос на вторичном рынке жилья в Челябинске за месяц упал на 14%. Эксперты „Авито Недвижимости“ связывают снижение интереса к объектам старого фонда с ростом ключевой ставки ЦБ РФ и ухудшением условий по ипотеке. В Челябинске за месяц объем предложения вторичных квартир сократился на 6%, а средняя цена увеличилась на 5%, до 4,3 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

Спрос на однокомнатное жилье сократился на 11%, на двухкомнатное на 10%, на трехкомнатные квартиры на 8%. Интерес к студиям и объектам с четырьмя комнатами и более уменьшился на 7%. В Челябинске предложение по сравнению с сентябрем 2023 года снизилось на 6% как в абсолютных показателях, так и в пересчете на квадратные метры.

Аналитики «Авито Недвижмости» отметили, в целом по России цены на вторичном рынке продолжили расти в большинстве городов. Сильнее всего стоимость квартир выросла в Челябинске и Казани (+5% в обоих), а также в Томске, Самаре и Волгограде (+4% в каждом).

Как объяснил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин, в Челябинске, как и по всей России, большинство сделок на вторичном рынке жилья осуществляется с привлечением кредитных средств, поэтому спрос на такую недвижимость во многом зависит от условий по ипотеке. С ростом ключевой ставки ЦБ РФ выполнять условия по таким кредитам становится труднее, поэтому спрос на вторичную недвижимость снижается. Также эксперт рассказал, что на данный момент резко сократилось количество покупателей, готовых быстро купить вторичное жилье, и в ближайшее время конкуренция на них увеличится.

Челябинск в октябре 2023 года лидировал по росту цен на вторичное жилье, стоимость данной недвижимости увеличилась на 5% до 4,3 млн рублей за объект Скрин: пресс-служба «Авито Недвижимость»