Сбежавший из колонии Соликамска преступник получил новый срок

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ОВД Гольяново. Москва, сизо, колючая проволока, колония, заключение, тюрьма, ИК
Беглому преступнику назначили новый срок в виде пяти лет лишения свободы Фото:

Соликамский городской суд Пермского края вынес обвинительный приговор жителю города Очера. Мужчину признали виновным в побеге из мест лишения свободы и назначили новый срок.

«Обвиняемый отбывал наказание в одной из колонии на территории Соликамского городского округа. В марте 2023 года в утреннее время, воспользовавшись отсутствием контроля администрации, а также с целью уклонения от отбывания наказания, самовольно покинул территорию и скрылся. Спустя трое суток его местонахождение было установлено, мужчина задержан. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок в пять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщила прокуратура Пермского края.

Ранее URA.RU рассказывало, что в марте 2023 года из соликамской колонии совершил побег опасный преступник. В прошлом он совершал такие преступления как мошенничество, похищение людей и изнасилования. Спустя три дня беглеца задержали.

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Соликамский городской суд Пермского края вынес обвинительный приговор жителю города Очера. Мужчину признали виновным в побеге из мест лишения свободы и назначили новый срок. «Обвиняемый отбывал наказание в одной из колонии на территории Соликамского городского округа. В марте 2023 года в утреннее время, воспользовавшись отсутствием контроля администрации, а также с целью уклонения от отбывания наказания, самовольно покинул территорию и скрылся. Спустя трое суток его местонахождение было установлено, мужчина задержан. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок в пять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщила прокуратура Пермского края. Ранее URA.RU рассказывало, что в марте 2023 года из соликамской колонии совершил побег опасный преступник. В прошлом он совершал такие преступления как мошенничество, похищение людей и изнасилования. Спустя три дня беглеца задержали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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