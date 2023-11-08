Сбежавший из колонии Соликамска преступник получил новый срок

Беглому преступнику назначили новый срок в виде пяти лет лишения свободы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Соликамский городской суд Пермского края вынес обвинительный приговор жителю города Очера. Мужчину признали виновным в побеге из мест лишения свободы и назначили новый срок.

«Обвиняемый отбывал наказание в одной из колонии на территории Соликамского городского округа. В марте 2023 года в утреннее время, воспользовавшись отсутствием контроля администрации, а также с целью уклонения от отбывания наказания, самовольно покинул территорию и скрылся. Спустя трое суток его местонахождение было установлено, мужчина задержан. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок в пять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщила прокуратура Пермского края.

Ранее URA.RU рассказывало, что в марте 2023 года из соликамской колонии совершил побег опасный преступник. В прошлом он совершал такие преступления как мошенничество, похищение людей и изнасилования. Спустя три дня беглеца задержали.